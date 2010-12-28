37 هزار واحد مسکونی روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ایوب عزیزی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از ابتدای اجرای طرح ویژه بهسازی اماکن مسکونی روستایی تاکنون عملیات مقاوم سازی 37 هزار مسکن روستایی در آذربایجان غربی آغاز شده که این امر منجر به افزایش مقاومت 22 درصدی خانه های روستایی استان شده است.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح 242 ناظر فنی ساختمان در روستاها بر روند ساخت و سازها و جلوگیری از بروز تخلفات عمرانی نظارت داشته که موجب کاهش خطرات ناشی از اجرای نادرست عملیات عمرانی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مقاوم سازی اماکن مسکونی شهری نیز بیان داشت: اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان از جمله این طرحها بوده که متقاضیان با مراجعه به شعب بنیاد مسکن در شهرستانها از تسهیلات 100 تا 250 میلیون ریالی کم بهره برای ساخت مسکن مقاوم و زیبا بهره مند می شوند.