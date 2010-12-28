50 درصد از جمعیت ورزشی شیراز را بانوان تشکیل می دهند

حسام زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: در حال حاضر استقبال بیشتر مردم شیراز را از ورزش شاهد هستیم که در این میان رشد استقبال بانوان از ورزش نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد : اول انقلاب تنها 10 درصد از جمعیت ورزشی شیراز به بانوان اختصاص داشت در حالیکه امروز نیمی از جمعیت ورزشکار شهرستان شیراز را بانوان تشکیل می دهد.

رئیس تربیت بدنی شیراز عدم وجود امکانات، اعتبارات و منابع انسانی را عمده مشکل ورزش شیراز دانست وافزود: فاصله میان امکانات، اعتبارات و منابع انسانی باعث شد برخی از ماموریتهای این اداره با مشکل مواجه شود که البته این مشکلات با کمی توجه و تلاش برطرف می شود.

زارع مهذبیه با بیان اینکه اعتبارات ورزش شیراز بسیار اندک است، تصریح کرد: طی 10 ماه گذشته اعتبار ناچیزی به ورزش شیراز اعتبار داده شده که با توجه به وجود 52 هیئت ورزشی میزان ناچیزی به هر کدام از آنها تعلق می گیرد.

وی یادآور شد: اعتبارات اختصاص یافته به ورزش شیراز تنها برای کمک به هیئتهای ورزشی نیست بلکه توسعه زیرساختها و توجه به مباحث عمرانی نیز باید مد نظر گرفته شود.

رئیس تربیت بدنی شیراز با اشاره به امکانات ورزشی شهرستان خاطرنشان کرد: امروز 196 مکان ورزشی در شهرستان شیراز وجود دارد که تمامی آنها توسط بخش خصوصی اداره می شود که البته باید توجه داشت که شرایطی فراهم شود تا سایر بخشها در ایجاد توسعه اماکن ورزشی فعالیت بیشتری داشته باشند.

زارع مهذبیه در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص عدم وجود منابع انسانی لازم در تربیت بدنی شیراز گفت: هفت نفر در پستهای ثابت سازمانی تربیت بدنی شیراز مشغول هستند که ما به دلیل کمبود نیروی فراوان، اقدام به جذب نیرو کرده ایم.

وی تاکید کرد: تا زمانیکه این فاصله ها در ورزش شهرستان شیراز از بین نرود نباید انتظار کارهای بزرگ داشت اما با تمامی این موارد تلاش برای افزایش سطح ورزش شهرستان ادامه دارد.

رئیس تربیت بدنی شیراز یادآور شد: هر هیئت ورزشی دارای هفت یا هشت کمیته تخصصی است که در این بخش ساماندهی میان این کمیته ها ضعیف است از طرفی نیز باید فاصله میان هیئتهای شیراز و استان کم شود.