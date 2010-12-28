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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

اجرای نمایش "برف و بهمن" در بابل

اجرای نمایش "برف و بهمن" در بابل

نمایش "برف و بهمن" به نویسندگی و کارگردانی محمد شجاعی از اول تا بیستم دی در مجتمع سینمائی بابل روی صحنه می‌رود .

 به گزارش خبرگزاری مهر نمایش" برف و بهمن" کاری از گروه تئاتر " بیت " به کارگردانی محمد شجاعی است که با همکاری انجمن هنرهای نمایشی شعبه استان مازندران، روی صحنه می‌رود.

مژده قربانی، مهدی سقا، روجا رنجبر، مهدی گدازگر، علی محمودی و محمد شجاعی بازیگران این نمایش هستند."برف و بهمن" از مضمونی جنائی برخوردار است و داستان خانواده ای را بعد از مرگ مشکوک یکی از اعضای آن روایت می کند ...

این نمایش، برگزیده رشته‌های کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن و طراحی صحنه در بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مازندران بوده است. 

کد مطلب 1219523

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