مجتبی فرآورده در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تلاش میکنیم اکران عمومی این فیلم نوروز 90 در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی به طور همزمان آغاز شود. همچنین در نظر داریم که در همین زمان "ملک سلیمان" را در امریکای لاتین به نمایش بگذاریم.
وی افزود: نسخهای از این فیلم به زبان انگلیسی برای اکران خارج از کشور دوبله شده است و برای نمایش در امریکای لاتین نیز تلاش میکنیم فیلم را به زبان پرتغالی و اسپانیایی دوبله کنیم.
پروژه تاریخی "ملک سلیمان" بخشی از رویدادهای زندگی حضرت سلیمان (ع) را بر اساس قرآن کریم روایت میکند.امین زندگانی، محمود پاکنیت، حسین محجوب، مهدی فقیه، ارژنگ امیرفضلی، الهام حمیدی و ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند که مدتی پیش در سینماهای تهران و شهرستانها اکران شد.
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