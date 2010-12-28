مراقبت از فولادوند در بیمارستان ادامه دارد

علی دهباشی نویسنده و پژوهشگر ادبی و از دوستان نزدیک عزتالله فولادوند درباره وضعیت جسمی این مترجم پیشکسوت به خبرنگار مهر گفت: آقای فولادوند دیروز (6 دی) به علت عفونت کلیه در بخش مراقبتهای ویژه یکی از بیمارستانهای تخصصی کلیوی تهران بستری شد.
وی افزود: خوشبختانه از شب گذشته و با مراقبتهایی که از او به عمل آمد، تب شدیدش پائین آمده ولی با توجه به عفونت شدید در کلیهها، همچنان تحت مداواست و پزشکان مشغول مهار کردن این عفونتها هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کتاب "دستنوشتههای فلسفی" هانا آرنت با رگردان این مترجم پیشکسوت در دست چاپ است. او همچنین "تاریخ فلسفه هگل" را در دست ترجمه دارد.
عزتالله فولادوند سال 1314 در اصفهان متولد شد. اولین ترجمه او کتاب معروف "گریز از آزادی" اریک فروم بود که در سال 1348 منتشر شد و به خاطر آن به عنوان مترجم ممتاز رشته علوم اجتماعی را در سال 1350 از آن خود کرد.
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