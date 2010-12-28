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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

با حضور 600 نفر؛

سی و سومین دوره مسابقات قرآنی اوقاف قم آغاز شد

سی و سومین دوره مسابقات قرآنی اوقاف قم آغاز شد

قم - خبرگزاری مهر: سی و سومین دوره مسابقات استانی قرآنی کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با حضور 600 شرکت کنندگان خواهر و برادر در قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سی و سومین دوره از مسابقات استانی قرآنی کریم اوقاف و امور خیریه استان قم، در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم از امروز سه‌شنبه در قم آغاز به کار کرد.

بنابر این گزارش در این دوره از مسابقات که 600 نفر حضور دارند در رشته‌های مختلف قرآنی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
این گزارش حاکی است در این دوره 300 نفر از برادران و 300 نفر از خواهران قرآنی استان حضور دارند که تا جمعه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این دوره از مسابقات که در دانشکده اصول‌الدین برگزار می‌شود دو گروه سنی شکوفه‌ها و بزرگسالان حضور دارند و با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

شایان ذکر است مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برتر این دوره از مسابقات یکشنبه 12 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در دانشکده اصول‌الدین برگزار خواهد شد.

نفرات برتر در هر رشته به مسابقات کشوری اعزام و در آنجا با نفرات برتر دیگر استان‌ها به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 1219568

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