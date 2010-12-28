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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

داناهر در گفتگو با مهر:

مطالعات میان رشته‌ای عرصه جدیدی به روی عالمان علوم انسانی می‌گشاید

مطالعات میان رشته‌ای عرصه جدیدی به روی عالمان علوم انسانی می‌گشاید

استاد دانشگاه سنترال کوئینزلند استرالیا با اشاره به اینکه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی باعث رشد و غنای این حوزه می‌شود، گفت: ورود عالم علوم انسانی به مطالعات میان رشته‌ای باعث گشوده شدن عرصه‌های جدید بر روی او می‌شود.

دکتر جفری داناهر استاد دانشگاه سنترال کوئینزلند استرالیا در مورد لزوم مطالعات میان رشته‌ای در حوزه علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: امروزه مطالعات میان رشته‌ای بخش جدایی ناپذیر حوزه علوم انسانی شده است.

وی افزود: اکنون که با شما صحبت می‌کنم همکاران من در حوزه‌های ادبیات و مطالعات فرهنگی به مطالعه نتایج علوم اعصاب می‌پردازند و این نتایج را مورد ملاحظه قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: برای نمونه یکی از همکاران به بررسی شکل مغز ویرجینیا ولف و انعطاف و نرمی مغز او و رمز و رازهای نهفته در نوشته‌های او می‌پردازد.

وی تإکید کرد: البته در اینجا باید توجه داشت که برای همکار من طرح این موضوع ریسک زیادی خواهد داشت چرا که او متخصص علوم اعصاب نیست. ولی طرح این موضوع در جای خود جالب توجه است و می‌تواند ایده‌های زیادی را به وجود آورد و طرح آن به ریسک آن می‌ارزد.

مؤلف "شناخت فوکو" تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که علوم انسانی از حوزه‌های مطالعاتی دیگر به طور درست و با دقت وامگیری می‌کند برای این حوزه سازنده و مفید خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همانگونه که در مثال آورده شد در حوزه ادبیات با ارتباط آن با علوم اعصاب می‌توان به طرح ایده‌های جالب و مثمر ثمر برای ادبیات دست یافت.

کد مطلب 1219570

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