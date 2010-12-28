روسیه پیمان استارت 2 را ژانویه تصویب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "میخائیل مارگلف" اعلام کرد که این مجلس احتمالاً پیمان کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی موسوم به "استارت 2" را روز 26 ژانویه سال 2011 تصویب خواهد کرد.

مجلس سنای آمریکا سند مذکور را روز 22 دسامبر جاری تصویب کرد.



سناتور مارگلف گفت: "تصویب پیمان استارت در سنای آمریکا با موفقیت انجام شد. من امیدوارم که قطعنامه سنای آمریکا مبنی بر تصویب این پیمان مانعی برای پارلمان روسیه نباشد تا بتوانیم آنچه که به ما مربوط می شود را در ماه ژانویه سال 2011 انجام دهیم. جدول زمانی طبیعتا باید اینطور باشد که هر دو مجلس روسیه (مجلس دومای دولتی و مجلس شورای فدراسیون) پیمان را تا اواخر ژانویه سال آتی به تصویب برسانند".



مجلس دومای روسیه روز جمعه گذشته رای گیری اولیه لایحه قانونی تصویب "استارت 2" را تائید کرد.

وی گفت: "شورای فدراسیون روز 26 ژانویه پیمان استارت 2 را بررسی، تصویب و آن را برای امضا تقدیم رئیس جمهوری خواهد کرد".



