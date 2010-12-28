  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جواد لاریجانی در شیراز از فتنه می‌گوید/ همایش کالبد شکافی فتنه در شیراز

جواد لاریجانی در شیراز از فتنه می‌گوید/ همایش کالبد شکافی فتنه در شیراز

همایش یک روزه "آینده انقلاب اسلامی، کالبد شکافی فتنه" روز پنجشنبه 9 دی ماه 89 به همت کانون بصیرت و همکاری تشکل های دانشجویی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.

دکتر کامران باقری لنکرانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ای که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در توجه به حماسه 9 دی ماه 88 اجرا می شود، افزود: این همایش به منظور واکاوی و تحلیل دقیق قله بلند انقلاب اسلامی یعنی همان 9 دی ماه، برگزار می شود و در همین رابطه از اندیشمندان صاحبنظر دعوت کردیم که در چهار میزگرد اختصاصی حضور می یابند.

وی یادآور شد: این کار به همت کانون بصیرت و همکاری تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز انجام می گیرد. چهار میزگرد در این همایش با عناوینی از جمله "بررسی جریان فتنه و کالبدشکافی آن"، "آینده انقلاب اسلامی"، "جریانات اجتماعی بعد از سال 88" و "نقش جنبش دانشجویی در آینده انقلاب اسلامی" برگزار می شوند.

باقری لنکرانی افزود: سخنرانان متعددی در این همایش حضور می یابند که از آن جمله می توان به آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس، دکتر جواد لاریجانی، دکتر فیاض، دکتر زاکانی، دکتر یامین پور، دکتر امینی و حجت الاسلام پیروزمند اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در روز جمعه نیز برنامه ای با سخنرانی حجت الاسلام جعفر حسینیان در رابطه با موضوع فتنه برنامه ای برگزار می شود که این مراسم همراه با دعای ندبه و همزمان با شهادت حضرت امام سجاد (ع) برگزار می شود.

کد مطلب 1219581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها