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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

نامجو تاکید کرد:

کاهش مشکلات کشور نیازمند کوچک کردن دولت است

کاهش مشکلات کشور نیازمند کوچک کردن دولت است

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو گفت: کاهش مشکلات کشور نیازمند کوچک کردن دولت است که این امر باید همواره مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، مجید نامجو پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: باید تا حد ممکن به سمت هرچه کوچکتر کردن دولت پیش برویم و زمینه های مورد نیاز برای تحقق این امر با همکاری دستگاه های ذیربط فراهم شود.

وی ادامه داد: البته این روند در کشور ما آغاز شده و باید تداوم داشته باشد تا بتوانیم شاهد آثار مطلوب ناشی از کوچک کردن دولت در کشور باشیم و به این ترتیب از میزان مشکلات کنونی کاسته شود.

این مسئول بیان کرد: هرچه که قابل واگذار شدن به بخش خصوصی و مردم است، باید واگذار شود و به کمک این امر می توانیم شاهد کوچکتر شدن دولت و کاهش مشکلات کنونی باشیم و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری کنیم.

کاهش مشکلات در زمینه های مختلف دنبال می شود

وی عنوان کرد: دولت کنونی، کاهش مشکلات در زمینه های مختلف را دنبال می کند که از میان این زمینه ها می توان به بخشهای اشتغال، مسکن، بیمه، گمرک و بانک اشاره کرد ضمن اینکه هدفمند کردن یارانه ها نیز دنبال شد.

نامجو اضافه کرد: دولت بخش قابل توجهی از تلاش خود را معطوف طرح هدفمندی یارانه ها کرده و در این خصوص تلاشهای زیادی صورت گرفته که باید تلاش کنیم تا به ثمر بنشیند.

موضوع یارانه ها در خصوص حمل و نقل و صنایع به خوبی بررسی شد

وی خاطرنشان کرد: موضوع یارانه ها در خصوص حمل و نقل و صنایع به خوبی بررسی شده و دست اندرکاران این بخشها نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.

این مسئول گفت: در گذشته تصور می شد که دولت باید همه نیازهای مردم را تامین کند درحالیکه این نگاه عوض شده و دولت و مردم باید هریک به انجام وظایف خود بپردازند.

نامجو یادآور شد: مردم در خصوص کمک به اجرای بهینه طرح هدفمند کردن یارانه ها وارد عمل شده واند و باید مسئولان نیز تلاشهای خود را برای افزایش اثربخشی این طرح بالا ببرند.

نباید جزو مصرف کنندگان بزرگ کالاهای وارداتی در جهان باشیم

این مسئول افزود: کشور ما منابع خوبی را در زمینه های مختلف در اختیار دارد و با چنین وضعیتی نباید جزو مصرف کنندگان بزرگ کالاهای وارداتی در جهان باشیم.

وی عنوان کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آثار مطلوبی را به همراه دارد که بهینه کردن مصرف از این آثار مطلوب به شمار می آید.

وزیر نیرو اضافه کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کمک می کند تا جایگاه کشور از مصرف کننده بودن به سمت تولیدکننده بودن برود که این امر بسیار مطلوب است و باید همواره مد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تاکید کرده که مسئولانی که در صدا و سیما حاضر می شوند باید وضعیت بازرگانی و اقتصادی کنونی را با عدد و رقم به مردم نشان دهند تا نگرانی های مردم کاهش یابد.

رئیس جمهور صبح سه شنبه به استان البرز وارد شده و چندین تن از وزرا جزو هیئت همراه وی هستند.

کد مطلب 1219585

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