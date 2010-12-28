آغاز ثبت نام دریافت آرم طرح ترافیک از چهارشنبه

جعفر هاشمی تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ثبت نام متقاضیان طرح ترافیک سال 1390 از فردا (چهارشنبه هشتم دی ماه) در سایت www.tehran.ir آغاز می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت صدور آرمهای طرح ترافیک امسال نسبت به سال گذشته تغییری نمی کند گفت: نرخ جدید آرم ها نیز به زودی به شورای شهر تهران برای بررسی و تصویب ارسال می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: افراد حقیقی می توانند از فردا با مراجعه به سایت مذکور برای دریافت آرم طرح ترافیک پیش ثبت نام کنند.

هاشمی تشکری تاکید کرد: برای دریافت مجوز طرح ترافیک داشتن برگه معاینه فنی عوارض شهرداری و عدم خلافی برای تمام خودروها الزامی است و اطلاعات خودروهایی که مورد معاینی فنی قرار می گیرند از طریق سایت ستاد معاینه فنی و اطلاعات عوارض شهرداری نیز از طریق لینک عوارض قابل کنترل و دسترسی است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: افرادی که عوارض شهرداری را پرداخت نکرده باشند می توانند این عوارض را به صورت الکترونیک از طریق سایت شهرداری تهران بپردازند و چنانچه در این زمینه بدهی داشته باشند نیز در سایت برایشان مشخص خواهد بود.

وی تاکید کرد: افراد حقیقی متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک تنها تا پایان دی ماه برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود فرصت دارند که این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

تشکری هاشمی ادامه داد : با توجه به تعداد بالای متقاضیان دریافت مجوز طرح ترافیک ، افراد واجد شرایط بر اساس امتیاز بندی و پارامترهای موثر و ضرورتی که برای استفاده از آرم طرح ترافیک دارند، اولویت بندی می شوند و در نهایت از طریق سایت شهرداری تهران اسامی آنها اعلام خواهد شد.

وی با تاکید براینکه ثبت نام متقاضیان تنها از طریق سایت شهرداری تهران و به صورت الکترونیک صورت می گیرد گفت : پس از اعلام نتایج، افراد واجد شرایط باید به دفاتر خدمات الکترونیک برای ارایه مدارک مراجعه کنند و چنانچه هر یک از مستندات آنها که هنگام ثبت نام اظهار کرده اند درست نباشد، ثبت نام باطل محسوب شده و مجوزی دریافت نخواهند کرد.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک پس از ثبت نام متقاضیان تا پایان بهمن ماه نسبت به پایش اطلاعات و رتبه بندی اقدام می شود و با اعلام واجدین شرایط تا پیش از پایان سال کلیه مراحل اخذ مدارک و صدور مجوزهای جدید طرح ترافیک محقق خواهد شد. مچنین افراد حقوقی که سهمیه بگیر هستند نیز سهمیه مربوطه شان به آنها ابلاغ شده است و اطلاعات آنها به صورت مستقیم دریافت و مجوزهای طرح ترافیک نیز از طریق دفاتر تعیین شده به واحد های سهمیه بگیر تحویل داده می شود.

تشکری هاشمی یادآور شد: ثبت نام جانبازان، معلولان و بیماران خاص از طریق نهادهای مربوطه انجام می شود.