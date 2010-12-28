بشار اسد دلیل عدم تماس با ملک عبدالله در نیویورک را افشا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، "بشار اسد" در دیدار اخیر خود با "سمیر القنطار" اسیر آزاد شده لبنانی از زندانهای رژیم صهیونیستی در دمشق گفته است: در دوره درمان ملک عبدالله به علت نگرانی از استراق سمع آمریکاییها از تماس تلفنی با وی در مسئله تلاشهای سوری - سعودی درباره دادگاه بین المللی خودداری کردم.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: دمشق می داند که طرف آمریکایی فشارهای زیادی برای به شکست کشاندن این تلاشها انجام می دهد. البته اگر "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان از صدور حکم احتمالی جلوگیری کند پس بار دیگر تلاشهای همپیمانان با اسرائیل ( توافق 17 مارس) شکست می خورد.

اسد در این دیدار سمیر القنطار را در جریان آخرین تحولات تلاشهای سوری - سعودی در مسئله دادگاه بین المللی قرار داد و تاکید کرد: هدف دمشق جلوگیری از وقوع تنش در لبنان است.

سمیر القنطار نیز در این دیدار نسخه ای از کتاب "سمیر القنطار؛ داستان من" را تقدیم رئیس جمهور سوریه کرد و از تلاشهای وی در راستای حمایت از لبنان تمجید کرد.