تقاضای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات یک تسویه حساب بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن ونایی نماینده ملایر در جلسه علنی روز سه شنبه پس از اظهارات الیاس نادران دربیان علل تقاضای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره هفتم مجلس و مخالفت مجلس با این تقاضا، در تذکری نسبت به اظهارات نادران انتقاد کرد و خطاب به رئیس جلسه گفت: انتظار داشتیم دوستان حرمت‌ها را حفظ می کردند.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات پاک است ادامه داد: این سازمان مهمترین دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و پاک ترین دستگاه نظارتی جمهوری اسلامی است .

ونایی مطرح شدن بحث تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات را یک تسویه حساب خواند و گفت: الحمدالله مجلس به این تقاضا رای نداد. این دیوان در سی سال گذشته به عنوان بازوی مجلس در مقابله با انحرافات اقتصادی همواره پیشقدم بوده است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس از نمایندگان مجلس به خاطر حمایت مقتدرانه آنان از دیوان محاسبات تشکر کرد.