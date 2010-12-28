به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هدایتی روز سه شنبه ضمن بیان این مطلب در خصوص نشست هیئت مدیره این باشگاه گفت: جلسه بسیار خوبی را برگزار کردیم و برنامه‌های پیش روی باشگاه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم تا در نیم فصل دوم با چهره‌ای بهتر و قدرتمندتر در لیگ برتر ظاهر شویم.

وی افزود: در این نشست با توجه به صحبت‌های مطرح شده، مقرر شد بزودی مدیرعامل جدید باشگاه استیل آذین با تایید بنده و اعضای هیئت مدیره معرفی شود تا وی انجام امور جاری باشگاه را برعهده بگیرد.

هدایتی در پایان گفت: نام مدیرعامل باشگاه را بزودی و پس از تصمیم گیری نهایی در جلسه هیئت مدیره بصورت رسمی و از طریق روابط عمومی باشگاه اعلام می‌کنیم.

مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استیل آذین در آغاز لیگ دهم بود که پس از اتفاقات رخ داده در این باشگاه پس از اخراج علی کریمی، از سمتش استعفا داد. سپس امیر مهریزی برای مدت کوتاه سرپرست باشگاه بود ولی وی هم به دلیل اختلاف با هدایتی از ادامه همکاری با این باشگاه منصرف شد.