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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

برای بررسی به مجلس ارائه شد؛

سئوال نادران از محرابیان درباره مدیریت بنگاههای واگذار شده توسط دولت

سئوال نادران از محرابیان درباره مدیریت بنگاههای واگذار شده توسط دولت

سئوال نماینده تهران در مجلس از وزیر صنایع و معادن در خصوص علت مدیریت بنگاه‌های واگذار شده توسط دولت علیرغم توزیع سهام عدالت و منع صریح قانون اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت ‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز سه‌شنبه، موارد ارائه شده به مجلس برای بررسی را قرائت کرد.

بر این اساس سئوال الیاس نادران نماینده تهران از علی ‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در خصوص علت مدیریت بنگاه ‌های واگذار شده توسط دولت علیرغم توزیع سهام عدالت و منع صریح قانون در این زمینه، اعلام وصول شد.
 
همچنین علی‌اصغر یوسف ‌نژاد نماینده ساری از طرح سئوال خود از مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در خصوص واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران و سید محمدرضا حاجی‌اصغری نماینده میانه از طرح سئوال خود از حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری درباره عملکرد ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه انصراف دادند.
کد مطلب 1219604

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