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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

اولین دهکده توریستی البرز در کمالشهر کلنگ زنی شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر کمالشهر از کلنگ زنی اولین دهکده توریستی البرز در کمالشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس شورای شهر کمالشهر در مراسم کلنگ زنی فاز دوم دهکده توریستی استان البرز در کمالشهر ضمن تقدیر از حضور وزیر کشور اظهار داشت: امیدواریم با دستان دولت خدمتگزار گره ای از مشکلات کمالشهر باز شود.

رسول عظیمی با بیان اینکه کمالشهر از شهرهای روبه توسعه است، تصریح کرد: جمعیت این شهر در سرشماری اخیر 136 هزار نفر بوده  است و استقرار 380 کارخانه و یک شهرک صنعتی از پتانسیل های این منطقه برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر منطقه به شمار می رود.

وی تاکید کرد: شورا و شهرداری کمالشهر بسترهای لازم برای خدمات رسانی مطلوب به مردم شهر را فراهم کرده اند. در این راستا با حمایت های مادی و معنوی دولت می توان علاوه بر اشتغال زایی مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز برطرف کرد.

رئیس شورای شهر کمالشهر این شهر را مشابه کرج دانست و خاطر نشان کرد: کمالشهر مشابه ایران کوچک است و هرگونه توجه دولت و مسئولان می تواند نوید بخش توسعه بیش از پیش این منطقه از استان باشد.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر دولتمردان به شهرهای اقماری این استان بویژه کمالشهر شد و گفت: متاسفانه کمالشهر با بیش از 120 هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان است که امیدواریم در سفر هیئت دولت به البرز مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 1219608

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