32 هزار دانش آموز خراسان شمالی به اردو رفتند

محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: یکی ازفضاهایی که دانش آموزان می توانند خلاقیت، شکوفایی استعداد و تواناییهای خود را در همه زمینه ها بروز دهند، فضاهای اردویی است.

وی تصریح کرد: اردو باعث تقویت تواناییهای دانش آموزان مانند مسئولیت پذیری، نظم پذیری، مشارکت جویی، احترام، کمک به دیگران، افزایش توانایی انجام امورات فردی و اجتماعی و بسیاری از خصیصه های انسانی می شود که به همین دلیل دانش آموزان نیز به حضور در اردو بسیار علاقمند هستند.

وی اضافه کرد: از میان تعداد دانش آموزانی که در سه ماهه اول سال تحصیلی جاری در برنامه های اردو شرکت کردند 18هزار و 12 دانش آموز دختر و 14هزار و 539 دانش آموز پسر بوده اند که در قالب 808 مورد اردو که 442 مورد آن دخترانه و 366 مورد آن پسرانه بوده است، شرکت داشته اند.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از افزایش 25 درصدی حضورائمه جماعات روحانی در مدارس خراسان شمالی خبر داد و گفت: حضور ائمه جماعات روحانی در مدارس باعث علاقمندی و جذب دانش آموزان به حضور با شکوه تر در نماز جماعت مدارس شده است.

وی با بیان اینکه 304 نفر از روحانیون استان اقامه نماز جماعت مدارس استان را بر عهده دارند گفت: امسال تعداد حضور روحانیون در مدارس برای اقامه نماز جماعت به 304 نفر رسیده در حالی که سال گذشته شاهد حضور 243 روحانی در مدارس این استان بودیم.