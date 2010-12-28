نخستین فرهنگسرای دیجیتال جنوب شرق کشور در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی ظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: نگاه ما به این فرهنگسرا یک نگاه استانی نیست و برای این مرکز به عنوان فرهنگسرای دیجیتال جنوب شرق کشور برنامه ریزی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به راه ‌اندازی خانه فرهنگ در استان یزد عنوان کرد: تاکنون 15 خانه فرهنگ در استان یزد در نظر گرفته شده که پنج مورد از این مراکز متعلق به کانونهای فرهنگی هنری مساجد خواهد بود.

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه کانونهای مساجد افزود: کانونهای مساجد در بسیاری از برنامه ‌های فرهنگی و مذهبی، بازوی توانمند اداره ارشاد استان یزد بوده ‌اند به نحوی که امسال برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی به کانون مساجد واگذار شد و برنامه‌ ها به نحو شایسته ‌ای به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: جشنواره بزرگ صنایع دستی با مضامین قرآنی نیز برای نخستین بار در کشور با استفاده از توان و ظرفیت کانونهای مساجد استان یزد برگزار خواهد شد.

بودجه 2 میلیارد تومانی دولتهای قبلی در امور مساجد به 25 میلیارد تومان رسید

عالیشوندی با بیان اینکه بیشترین فعالیتهای قرآنی و مسجدی در وزارت ارشاد در دولت نهم و دهم انجام شده است، افزود: قبل از دولت نهم تقریبا فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه مساجد یا اصلا وجود نداشته یا بسیار کمرنگ صورت گرفته است اما در دو دولت اخیر از بودجه دو میلیارد تومانی دولتهای قبلی به 25 میلیارد تومان رسیده‌ که این امر حاکی از توجه ویژه دولت نهم و دهم به قرآن و مسجدمحوری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت فعالیت کانونهای مسجد خاطرنشان کرد: کانونهای مساجدی فعال هستند که ائمه جماعت آن فعال باشند بنابراین خواستار مشارکت جدی ‌تر برخی از ائمه جمعه در فعالیتهای کانونهای مساجد استان هستیم.

در حاشیه این نشست خبری، 500 قفسه کتابخانه برای 350 مورد از کتابخانه‌های مساجد سراسر استان یزد ارسال شد.