مظلومی غایب بزرگ تمرین/ بازگشت محمدی و حضور جباری در تمرینات گروهی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که روز یکشنبه موفق شد در هفته بیست و دوم لیگ برتر برابر پیکان در قزوین به پیروزی برسد عصر امروز دوشنبه تمریناتش را در زمین شماره 3 ورزشگاه آزادی پیگیری کرد. در این تمرین پرویز مظلومی به دلیل بیماری غایب بود.

مجتبی جباری که چند هفته ای است با مصدومیت مواجه شده از امروز به تمرینات گروهی آبی پوشان بازگشت و پابه پای دیگران تمرین کرد. محمد محمدی دروازه بان این تیم نیز که مصدوم بود از امروز به طور انفرادی تمریناتش را پیگیری کرد. امید روانخواه همم که دچار مصدومیت مجدد شده است در تمرینات امروز غایب بود.

در تمرین امروز آبی پوشان بازیکنانی که روز یکشنبه برابر پیکان به میدان رفته بودند سبک تمرین کردند و برای رفع خستگی راهی استخر و سونا شدند و بازیکنان نیمکت نشین اما تمرینات سنگین تری را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار هفته بیست و سوم برابر نفت تهران در روز جمعه آماده می کند، ساعت 15 فردا سه شنبه تمریناتش را در زمین صنایع دفاع پیگیری خواهد کرد.