ماهیانه 500 پرونده مواد مخدر به دادستانی ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذبحی ظهر سه ‌شنبه در حاشیه همایش سراسری پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: تا کنون در ارتباط با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و سرکرده‌های قاچاق مواد مخدر صنعتی و سنتی ضعف قانونی داشتیم چون نمی‌توانستیم این افراد را به عنوان عاملان اصلی در قاچاق مواد مخدر مجازات کنیم. اکنون با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر برای سرکرده‌ها و افرادی که پشتیبانی مالی قاچاق مواد مخدر هستند، مجازات اعدام پیش بینی شده و برای سایر افراد نیز مجازات شدید در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین علاوه بر مواد مخدر صنعتی شیشه برای قرص‌ها و آمپولهای روانگردان نیز که جامعه را در سالهای اخیر به شدت مورد هدف قرار داده است این مجازات تعیین شده است.

وی تصریح کرد: از این پس به جای قاچاقچیان جزء و توزیع کنندگان مواد مخدر ریشه‌ها و سرشاخه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر مورد هدف قرار می‌گیرد.

وی گفت: سال گذشته با توجه به سیاست‌های دستگاه قضائی در برخورد قاطع با متهمان مواد مخدر و همچنین سیاست‌های نظام براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در ریشه کنی مواد مخدر، سران سه قوه موظف به برخورد با معضل مواد مخدر شدند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با تصویب حکم اعدام برای حاملان بیش از 30 گرم مواد مخدر تعداد متهمان محکوم به اعدام در کشور بالا می رود گفت: براساس قانون تمام احکام اعدام به معاونت قضائی ارسال می‌شود و دادستانی باید حکم اعدام آنان را تایید کند.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر در ماه به طور میانگین 500 پرونده در زمینه مواد مخدر برای بررسی و صدور رای به دادستانی ارجاع داده می شود.

وی گفت: سیاست نظام قاطعیت و برخورد با متهمان مواد مخدر است اما در عین حال در مواردی نیز با توجه به شرایط جرم، سن مسئولیت، جنسیت و سابقه افراد ممکن است از طریق کمیسیون عفو، افراد مورد عنایت قرار گیرند و به جای اعدام تخفیف گرفته و به حبس ابد محکوم شوند.

وی تصریح کرد: در تصویب این قانون مهم این است که دیگر مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر صنعی خواب آسوده نداشته و دیگر نمی‌توانند به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند.

وی افزود: با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از پلیس خواستیم تا هرچه سریعتر به شناسایی شبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر پرداخته و برخورد لازم را انجام دهد تا هرچه سریعتر شاهد ریشه‌کنی این معضل خانمانسوز باشیم.

وی با اشاره به بیمه معتادان برای درمان گفت: وزارت رفاه و تامین اجتماعی با هماهنگی وزارت بهداشت باید هرچه سریعتر تلاش کنند تتا زمینه بیمه معتادان برای درمان را فراهم کنند.

وی گفت: بودجه درمان معتادان نیز باید سالیانه تامین شود تا قضات و دادستان‌ها بتوانند پس از دستگیری افراد از سوی ضابطان افراد را به اجبار به مراکز درمانی بفرستند.

وی افزود: باید در طول هر سال با ظرفیت‌های ایجاد شده بیش از 500 هزار معتاد برای درمان به مراکز درمانی فرستاده شوند.

وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه حکم سلاح سرد همان حکم استفاده از سلاح گرم است، گفت: این تاکید ریاست قوه قضائیه قطعاً‌‌ آثار و نتایج مطلوبی در افکار عمومی خواهد داشت و همچنین موجب قاطعیت قضات در برخورد با مجرمان می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 63 درصد قتل‌ها با سلاح سرد اتفاق می‌افتد، گفت: باید به سمتی برویم که مجلس برای مجازات حاملان سلاح سرد و همچنین برخورد با تولیدکنندگان این سلاح‌ها قانون مشخصی تصویب کند.