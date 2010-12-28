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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری بوشهر گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری بوشهر گشایش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان بوشهر طی مراسمی با حضور مسئولین استان بوشهر در مرکز آموزش و پژوهش استانداری بوشهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر ظهر سه شنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای بخشهای مختلف در حوزه علم و پژوهش در 21 غرفه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

سید محمد هاشمی فرد افزود: ربات آتش نشان، ربات تمام هوشمند خط کشی معابر و جاده های بین شهری نمونک مرکز اتحاد ادیان الهی نمونک ضریح مقدس حضرت اباعبداله الحسین (ع)، ربات انسان نما مورینگاه جوجوبا و صبر زرد از جمله تولیدات بخش جهاد کشاورزی و توپ با ورق گالوانیزه از جمله مهمترین اختراعات به نمایش در آمده در این نمایشگاه است.

وی به برنامه این دفتر در هفته پژوهش اشاره کرد و گفت: 50 برنامه متنوع برای این هفته در نظر گرفته شده که تجلیل از برترین‌های پژوهشی استان بوشهر از مهمترین برنامه این دفتر به شمار می رود.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر بر گسترش فرهنگ پژوهش در دستگاههای دولتی تاکید کرد و خواستار گسترش و تعمیق ارتباط سازمانها و دستگاه ‌های اجرایی با این دفتر شد.

یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری بوشهر از امروز تا 9 دی ماه در مرکز آموزش و پژوهش استانداری بوشهر برپاست.

کد مطلب 1219625

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