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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

همزمان با سفر دولت؛

چند طرح مهم در منطقه ویژه اقتصادی پیام افتتاح می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از افتتاح پست برق منطقه اقتصادی پیام و افتتاح فاز دوم شرکت آسیا ابزار با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فرودگاه پیام خبر داد.

محمد نوروزی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح طرحهای منطقه ویژه اقتصادی پیام همزمان با سفر دولت به البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: افتتاح پست برق منطقه اقتصادی با اعتبار 70 میلیارد ریال و افتتاح فاز دوم شرکت آسیا ابزار از جمله طرحهائی است که امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری می رسد.

وی افزود: آماده سازی 56 هکتار از زمینهای منطقه ویژه اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران با اعتبار 200 میلیارد ریال و افتتاح دو نیروگاه گازی با ظرفیتهای 100 و 20 مگاوات با مجموع اعتبار 300 میلیارد ریال از جمله طرحهایی است که احداث آنها از امروز آغاز می شود.
 
این مسئول گفت: یکی از اهداف اصلی ما در این منطقه افزایش حضور سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی، بسته بندی و آماده سازی است که تاکنون در این زمینه حدود 50 سرمایه گذار در فاز یک این منطقه مستقر و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام بیان کرد: به دلیل استقبال سرمایه گذاران برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام تصمیم گرفته شد تا کار آماده سازی این 56 هکتار انجام شود.
کد مطلب 1219631

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