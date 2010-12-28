آموزش و پرورش همدان چهار هزار پژوهشگر دارد

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان به مناسبت هفته پژوهش با بیان اینکه رویکرد جامعه باید پژوهش محور باشد و با تبدیل ایده به پدیده در جهت اقتدار ملی در سطح جهان حرکت کند، گفت: نخبگان جامعه باید برای رشد علمی و توسعه پایدار و هدفمند کشور تلاش کنند.

حسنی محتشم با بیان اینکه روحیه پژوهشی به عنوان یک رویکرد جدید، جایگاه خود را در آموزش و پرورش پیدا کرده است، افزود: نیاز جامعه امروز به پژوهش های کاربردی و کیفی بیش از پیش احساس می شود و باید با استانداردهای لازم پیش برویم تا کشور نیز بیش از گذشته سرفراز شود.

وی هدف از توجه به تحقیقات و پژوهش‌های دانش آموزان و معلمان را شناسایی و رفع مشکلات موجود در امر پژوهش و سعی در گسترش این امر در نظام آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: توجه به پژوهش تحول نظام آموزشی را به همراه دارد که باید این بخش تقویت شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه همدان در برش استانی در انجام کارهای پژوهشی گام های موفقی برداشته است، گفت: در راستای ترویج و نهادینه کردن امر تحقیق، مدیران و معلمان مطالبی را در این باره به دانش آموزان ارائه می‌دهند.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه پژوهشی را آشنایی دانش آموزان و معلمان با امور پژوهش و تحقیق عنوان کرد و یادآور شد: بازدید از نمایشگاه‌ پژوهشی موجب آشنایی با دستاورد‌های جدید می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: آخرین یافته‌های انجام شده در سطح آموزش و پرورش در نمایشگاه یافته‌ها و دستاورد‌های علمی و پژوهشی تخصصی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه سوق دادن مدارس به طرف فناوری آی ‌تی امری اجتناب‌ناپذیر است، اضافه کرد: هوشمند‌سازی مدارس بستری برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا بتوانند در خانه با معلم خود ارتباط برقرار کنند.