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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

آموزش و پرورش همدان چهار هزار پژوهشگر دارد

آموزش و پرورش همدان چهار هزار پژوهشگر دارد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: آموزش و پرورش همدان بیش از چهار هزار پژوهشگر دارد که در سال جاری 700 نفر از آنان کار پژوهشی انجام داده اند.

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان به مناسبت هفته پژوهش با بیان اینکه رویکرد جامعه باید پژوهش محور باشد و با تبدیل ایده به پدیده در جهت اقتدار ملی در سطح جهان حرکت کند، گفت: نخبگان جامعه باید برای رشد علمی و توسعه پایدار و هدفمند کشور تلاش کنند.

حسنی محتشم با بیان اینکه روحیه پژوهشی به عنوان یک رویکرد جدید، جایگاه خود را در آموزش و پرورش پیدا کرده است، افزود: نیاز جامعه امروز به پژوهش های کاربردی و کیفی بیش از پیش احساس می شود و باید با استانداردهای لازم پیش برویم تا کشور نیز بیش از گذشته سرفراز شود.

وی هدف از توجه به تحقیقات و پژوهش‌های دانش آموزان و معلمان را شناسایی و رفع مشکلات موجود در امر پژوهش و سعی در گسترش این امر در نظام آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: توجه به پژوهش تحول نظام آموزشی را به همراه دارد که باید این بخش تقویت شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه همدان در برش استانی در انجام کارهای پژوهشی گام های موفقی برداشته است، گفت: در راستای ترویج و نهادینه کردن امر تحقیق، مدیران و معلمان مطالبی را در این باره به دانش آموزان ارائه می‌دهند.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه پژوهشی را آشنایی دانش آموزان و معلمان با امور پژوهش و تحقیق عنوان کرد و یادآور شد: بازدید از نمایشگاه‌ پژوهشی موجب آشنایی با دستاورد‌های جدید می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: آخرین یافته‌های انجام شده در سطح آموزش و پرورش در نمایشگاه یافته‌ها و دستاورد‌های علمی و پژوهشی تخصصی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه سوق دادن مدارس به طرف فناوری آی ‌تی امری اجتناب‌ناپذیر است، اضافه کرد: هوشمند‌سازی مدارس بستری برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا بتوانند در خانه با معلم خود ارتباط برقرار کنند.

کد مطلب 1219634

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