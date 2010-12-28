به گزارش خبرنگار مهر، گروههای مختلف نمایشی که از ابتدای سال جاری در مجموعه تئاتر شهر و سالنهای حرفهای دیگر شهر تهران به صحنه رفتند به تازگی موفق به عقد قراردادهای خود شدهاند. البته در این قراردادها مواردی اعمال شده که برای اهالی تئاتر دارای ابهام است. یکی از این موارد لحاظ نشدن دستمزد برای مدیرتولید و عکاس گروه است. همچنین یکی از موارد بحث برانگیز لحاظ نشدن فعالیت هنرمندان تئاتر در شهرستانها در سابقه کاری و میزان دستمزدی است که به آنها اختصاص پیدا میکند.
عاطفه تهرانی کارگردان نمایش "اتللو" که نیمه اول سال جاری در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا شد درباره نحوه انعقاد قرارداد نمایش خود به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در قرارداد نمایش سابقه فعالیت یکی از بازیگران گروه در شهرستان در سابقه کار و میزان دستمزد او لحاظ نشد. همچنین ارزشگذاری درستی روی طراح حرکت انجام نشد در حالیکه در سبک کار من اهمیت کار طراح حرکت به اندازه اهمیت کارگردانی است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت تئاتری خود از سال 75 افزود: با وجود اینکه 14 سال سابقه فعالیت در تئاتر حرفهای را در کارنامه کاری خود دارم ولی در برآورد دستمزد کارگردانی من این امر مورد توجه قرار نگرفت. به دلیل اینکه نمایش "اتللو" دومین تجربه کارگردانی من است دستمزدم نیز بر همین پایه برآورد شد.
کارگردان نمایش "اتللو" که جایزه کانون جهانی منتقدان تئاتر را در بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از آن خود کرد گفت: متأسفانه موفقیت و اقبال نمایش در جذب مخاطب هم در برآورد بودجه و دستمزد اعضای گروه مورد توجه قرار نمیگیرد. ضمن اینکه دستمزدی برای عکاس و مدیرتولید نمایش هم در نظر گرفته نشده است.
تئاتر و قراردادهای نمایشی/
تهرانی: سابقه فعالیت شهرستان هنرمند تئاتر در دستمزد لحاظ نمیشود
کارگردان نمایش "اتللو" که به تازگی قرارداد نمایش را منعقد کرده با اشاره به تعلق نگرفتن دستمزد به مدیرتولید و عکاس گروه، لحاظ نشدن سابقه فعالیت هنرمند در شهرستان را در میزان دستمزد مناسب ندانست.
به گزارش خبرنگار مهر، گروههای مختلف نمایشی که از ابتدای سال جاری در مجموعه تئاتر شهر و سالنهای حرفهای دیگر شهر تهران به صحنه رفتند به تازگی موفق به عقد قراردادهای خود شدهاند. البته در این قراردادها مواردی اعمال شده که برای اهالی تئاتر دارای ابهام است. یکی از این موارد لحاظ نشدن دستمزد برای مدیرتولید و عکاس گروه است. همچنین یکی از موارد بحث برانگیز لحاظ نشدن فعالیت هنرمندان تئاتر در شهرستانها در سابقه کاری و میزان دستمزدی است که به آنها اختصاص پیدا میکند.
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