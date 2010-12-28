اعلام آمادگی سپاه تبریز برای همکاری های فرهنگی با شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ پاسدار مالک بهروزی فرمانده سپاه ناحیه تبریز ظهر سه شنبه در نشست مشترکی با مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از آمادگی سپاه دبر همکاری های مشترک با مجموعه شهرداری تبریز خبر داد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در نشر فرهنگ جهاد و شهادت و آرمان های بسیج و نشر ارزش های دفاع مقدس، بر آمادگی سپاه ناحیه تبریز در همراهی و مشارکت با برنامه های مجموعه شهرداری بخصوص برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز تاکید کرد و اذعان داشت: این دو نهاد می توانند در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و شهری موجب گسترش ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهروندی مبتنی بر ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی شوند.

بهروزی افزود: قطعا همکاری های این دو نهاد در ارتقای سطح فرهنگ شهر و شهروندی بسیار موثر خواهد بود و می توان با استفاده از ظرفیت های مشترک این دو نهاد، گام های بسیار موثری در ارتقای سطح فرهنگ عمومی برداشت.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز نیز در این نشست ضمن تقدیر از همکاری های بخش فرهنگی سپاه ناحیه تبریز گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز آماده است با تمام ارگان ها و نهاد هایی که در گسترش فرهنگ شهر و شهروندی در سطح کلانشهر تبریز فعالیت می کنند، همکاری کند.

حسین نجفی ادامه داد: گسترش فرهنگ شهر و شهر نشینی از وظایف ذاتی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز است و این سازمان برای ارتقا و افزایش سطح فرهنگ عمومی شهر و شهروندان تلاش می کند.

وی یادآور شد: اتنتشار ویژه نامه های مختلف در زمینه های فرهنگی، گواه این ادعاست و در برنامه های آینده سازمان نیز قصد داریم با انتشار ویژه نامه ها و لوح های فشرده نسبت به گسترش این موضوع در سطح شهر اقدام کنیم.