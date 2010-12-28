رئیس جمهور اندونزی بر آزادی مذهبی در این کشور تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، سوسیلوبامبانگ یودهویونو در جشن ملی کریسمس در اندونزی افزود: تحمل ادیان و آزادی مذهب نباید به عنوان یک تشریفات قانونی و حقوقی اعمال شود بلکه باید به طور فعالانه در این زمینه فرهنگ سازی شده و تعامل بین مذاهب و احترام متقابل را در زندگی روزمره مردم ترویج کرد.

وی اظهار داشت: دولت همچنان متعهد است که هیچکس به دلیل مذهب یا دیدگاههای سیاسی خود توسط دیگران صدمه نبیند.

رئیس جمهور اندونزی افزود: عدم تجانس ملی باید به یک منبع قدرت تبدیل شده و از آن به عنوان یک برکت و رحمت یاد شود.

یودهویونو ضمن تاکید بر تقویت روابط هماهنگ بین ادیان گفت: اصول زندگی در آزادی باید همراه با تحمل و بردباری مذهبی باشد.

