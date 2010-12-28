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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

در همایش پلیس اعلام شد:

حکم مجرمان مواد مخدر شیشه تجدید نظر نمی‌شود

حکم مجرمان مواد مخدر شیشه تجدید نظر نمی‌شود

معاون قضائی دادستانی کل کشور گفت: در حکم مجرمان مواد مخدر شیشه به هیچ عنوان شرایط تجدید نظر و کمیسیون عفو وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذبحی ظهر سه شنبه در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر خطاب به روسای پلیس مواد مخدر گفت: پیش از این پلیس و سایر افراد در برخورد با متهمان مواد مخدر صنعتی عنوان می‌‌کردند که ضعف قانونی داریم اما امروز با تصویب قانون جدید امکان برخورد شدید برای پلیس فراهم شده است بر همین اساس دیگر هیچ بهانه‌ای از سوی پلیس برای برخورد با سوداگران مرگ پذیرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: با تصویب قانون با مجرمان مواد مخدر صنعتی به صورت ویژه برخورد می‌شود و در موارد دادرسی آنها برخی شرایط از جمله تجدید نظر و کمیسیون عفو به هیچ عنوان وجود ندارد.

معاون قضائی دادستانی کل کشور تصریح کرد: این امر برای بالا رفتن میزان شدت برخورد با متهمان مواد مخدر به خصوص متهمان مواد مخدر شیشه است.

وی گفت: اکنون بیش از هر چیز نیازمند اقدامات اجرایی در کشور هستیم تا ببینیم نتیجه این قانون چه می‌شود.

کد مطلب 1219652

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