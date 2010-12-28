اعتبارات تجهیز بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: کاهش مشکلات درمانی و بهداشتی شهرستان ساوجبلاغ نیازمند تامین امکانات رفاهی است و از دستگاه های ذیربط انتظار می رود که در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی ادامه داد: بیمارستان امام جعفر صادق(ع) احداث و تکمیل شده اما برای فراهم کردن همه تجهیزات مورد نیاز در آن نیازمند تخصیص اعتبارات مورد نیاز هستیم.

نیازمند تامین کادر پزشکی تخصصی این بیمارستان هستیم

این مسئول بیان کرد: برای تجهیز این بیمارستان حدود دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است ضمن اینکه نیازمند تامین کادر پزشکی تخصصی این بیمارستان نیز هستیم.

وی عنوان کرد: همچنین راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد از مطالبات جدی مردم منطقه است که باید همه زمینه های مورد نیاز برای تحقق آن فراهم شود.

حدادی گفت: در عین حال لازم است زمینه های لازم برای راه اندازی مجموعه ورزشی پنج هزار نفری ساوجبلاغ فراهم شود و از دستگاه ها در این خصوص انتظار همکاری جدی داریم.

وی افزود: احداث پنج سالن ورزشی و چند زمین چمن در ساوجبلاغ نیزدنبال می شود که این امر بر سرانه ورزشی شهرستان ما می افزاید و باید پیگیری ها در این خصوص افزایش داشته باشد.

تنها دیوارکشی انجام گرفته است

حدادی بیان کرد: در زمینه احداث مجموعه پنج هزار نفری یادشده، تنها دیوارکشی انجام گرفته و باید شرایط مورد نیاز فراهم شود تا بتوانیم بقیه عملیات عمرانی آن را نیز انجام دهیم.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: این پروژه مربوط به سفر قبلی است و باید در اسرع وقت به اتمام برسد و آماده بهره برداری شود تا مردم منطقه بتوانند از آن استفاده کنند.

در ادامه این جلسه نیز امام جمعه ساوجبلاغ گفت: از دستگاه های ذیربط انتظار می رود که در زمینه کمک به کاهش مشکل بیکاری در ساوجبلاغ وارد عمل شوند و این امر را با جدیت پیگیری کنند.

در بسیاری از خانواده ها بیکار وجود دارد

حجت الاسلام ناطقی ادامه داد: در بسیاری از خانواده ها بیکار وجود دارد که این امر یک مشکل جدی در زمینه اشتغال محسوب می شود و دولت باید برای حل این مشکل تمهیدات اساسی بیندیشد.

این مسئول بیان کرد: باید به تناسب جمعیت بیکار، تلاشها برای کاهش بیکاری و رفع موانع اشتغالزایی افزایش یابد و همه ادارات ذیربط در این خصوص وارد عمل شوند.

وی عنوان کرد: طی اولین سفر رئیس جمهور به استان البرز باید مصوبات خوبی برای این استان گرفته و خواسته های بحق مردم مطرح و پیگیری شود.

شفاف سازی در خصوص مشکلات ضرورت دارد

این مسئول افزود: تا زمانیکه مشکلات را با شفافیت بیان نکنیم، راهکارهای خوبی برای رفع آن ها ارائه نمی شود که این امر، ضرورت شفاف سازی در این خصوص را بیش از پیش آشکار می کند.

وی اضافه کرد: طرح هدفمندی یارانه ها یک جراحی بزرگ اقتصادی است البته در اوایل اجرای این طرح ممکن است مشکلاتی نیز وجود داشته باشد زیرا رسیدن به هر مرحله مهمی نیازمند گذر کردن از دل برخی مشکلات است.