حرکتهای زیربنایی فرهنگی زیادی در استان زنجان صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از زحمات مسئولان کمیته های اجرایی ستاد برگزاری سومین نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی با اعلام این مطلب افزود : در سال اول برگزاری نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی با هنرمندان انگشت شماری روبرو شدیم اما امسال در برگزاری سومین نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی که در محل نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان برگزار شد با مراجعه انبوهی از هنرمندان مواجه بودیم.

وی اظهار داشت: سال گذشته استان زنجان در برگزاری نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی رتبه اول کشوری را کسب کرد و این امر مایه دلگرمی تمام متولیان فرهنگی و دینی استان شد.

وی ادامه داد: با تجربیات خوبی که هر ساله در برگزاری نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشواریی در سطح استان بدست می آید امیدواریم بتوانیم این نمایشگاه را در سالهای آینده در سطح ملی برگزار کنیم.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه با پیگیریهای مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان دبیرخانه دائمی فرهنگ عاشورایی در زنجان شکل گرفته ابراز داشت: برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی یکی از کارهای دبیرخانه دائمی فرهنگ عاشورایی است.

اماملو گفت : در حوزه فرهنگی، هنری و دینی اتفاقات زیادی در سطح استان رخ داده و امروز ما توانسته ایم در بخشهای مختلف به خاکریز دشمن بزنیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مجازی فعالیتهای بسیار خوب و تأثیر گذاری در سطح استان صورت گرفته یادآور شد :امسال نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی در فضایی به وسعت بیش از شش هزار متر مربع برگزار شد و در بحثهای مختلف تبلیغی حرکتهای زیربنایی خوبی در استان زنجان صورت می گیرد که همه این اقدامات نشان از نقش هوشمندانه و کارآمد اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان است.

وی حمایت از برنامه های جوان محور، تولید نرم افزارهای دینی، تهیه نشریات متعدد فرهنگی و دینی، برگزاری گفتمان های چهره به چهره را تنها بخشی از برنامه های این اداره کل در طول سال عنوان کرد و افزود: اکثر مخاطبین برنامه های ما را جوانان تشکیل می دهند .

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان ، خاطر نشان کرد : اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تلاش دارد با واگذاری برنامه های به بخش ردمی در توسعه هر چه بهتر برنامه های فرهنگی و دینی در سطح استان گامهای مثمرثمری بردارد .