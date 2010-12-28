خرم آباد پایگاه و پایلوت ورزش گلف ایران می شود

کیکاوس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به وضعیت ورزش گلف در استان لرستان اظهار داشت: یکی از وظایف فدراسیون گلف ایران حمایت از استانهای مستعد در این زمینه است.

وی با بیان اینکه یکی از استانهای مستعد در زمینه ورزش گلف استان لرستان است، خاطر نشان کرد: با وجود اینکه کمتر از سه سال است که ورزش گلف در این استان ایجاد شده ولی در این مدت کم لرستان پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه داشته است.

رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران با اشاره اینکه ورزش گلف لرستان نتایج و دستاورد های مطلوبی در بخش آقایان و خانم ها داشته است، عنوان کرد: این استان دو دوره نایب قهرمان مسابقات المپیاد گلف کشور شده است.

سعیدی با بیان اینکه موفقیت های ورزشکاران گلف لرستان مسئولیت ما را برای حمایت سنگین تر می کند، بیان داشت: یکی از اولویت های فدراسیون گلف ایران حمایت و توجه ویژه به ورزش گلف لرستان است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقا تجهیزات مربوط به ورزش گلف در لرستان یادآور شد: طی دو هفته آینده وسایل و تجهیزات مورد نیاز ورزش گلف لرستان را در اختیار هیئت گلف استان قرار خواهیم داد.

رئیس فدراسیون گلف ایران با تاکید بر اینکه یکی از برنامه های فدراسیون دعوت ورزشکاران گلف باز لرستانی به اردوهای تخصصی است، خاطر نشان کرد: در صورت آماده شدن زمین گلف خرم آباد پایگاه و پایلوت ورزش گلف ایران خواهد شد.

سعیدی عنوان کرد: اگر مسئولین استان نیز در زمینه آماده کردن زمین گلف خرم آباد تلاش کنند فدراسیون گلف هم مابقی اعتبارات مورد نیاز ساخت این زمین را در اختیار استان قرار خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسابقات پیش روی ورزش گلف ایران بیان داشت: مسابقات کشوری جام مرحوم حسین پور اسفند ماه سال جاری در استان خوزستان برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون گلف ایران یادآور شد: اعزام تیم گلف ایران به مسابقات اپل بنگلادش و اعزام یکی از تیم های باشگاهی کشور به مسابقات بین المللی قطر از جمله مسابقات پیش روی ورزش گلف ایران می باشد.

سعیدی با اشاره به تعداد هیئت های گلف فعال در کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر در 23 استان کشور هیئت گلف راه اندازی شده و تلاش داریم در سایر استانهای کشور نیز این هیئت ها را ایجاد کنیم.