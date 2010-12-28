حالت فوق العاده در "پاتانی" تایلند پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آبیسیت وجاجیوا" نخست وزیر تایلند گفت: لغو حالت فوق العاده از استان پاتانی نشان می دهد که دولت در رویارویی با ناآرامی ها در جنوب تایلند پیشرفت هایی را داشته است.

مقامات تایلندی در عین حال اعلام کردند که در حال بررسی لغو حالت فوق العاده در دو منطقه دیگر یکی در استان "یالا" و دیگری در "ناراتیوات" هستند.

بر اساس این گزارش در نتیجه ناآرامی ها و خشونت ها در تایلند از اوایل 2004 تاکنون بیش از 4 هزار و 400 نفر کشته شدند.

آبیسیت وجاجیوا همچنین یکشنبه گذشته در مصاحبه هفتگی با شبکه تلویزیون ملی از درخواست خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام سال آینده به امید کاهش تنش های سیاسی در کشور خبر داد.

آبیسیت وجاجیوا در حالی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تایلند شده است که سرخ پوشان در ادامه بحران سیاسی در کشور اخیرا در بانکوک تظاهرات کردند. سرخپوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶، از قدرت سرنگون شد.