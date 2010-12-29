هدفمند سازی یارانه ها تاثیری بر روند تولید پتروشیمی خراسان ندارد

رستگار پور در گفتگو با خبر نگار مهر در بجنورد اظهار داشت: اکنون مجتمع پتروشیمی خراسان با نرخ گاز 700 ریال نیز سوددهی خواهد داشت به طوری که برای امسال 500 میلیارد ریال سود پیش بینی کرده ایم.

وی تصریح کرد: شرکتهایی که استمرار تولید داشته باشند سوددهی دارند، این مجتمع بعد از خصوصی شدن نیز با تولید مستمر، روند رو به رشدی داشته و ضریب تکرار اتفاق و حادثه در آن صفر بوده به نحوی که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ حادثه ای نداشته ایم و فعالیتهای این مجتمع در شرایط ایمن انجام می شود.

رستگار پور با بیان اینکه با تجارت آزاد موافق است و اعتقادی به اعطای یارانه ندارد تصریح کرد: در کشورهایی که مولد هستند و انرژی تولید می کنند، تولید محصول، ارزانتر از دیگر کشورهاست و شرکتهای تولیدی با برنامه ریزی صحیح می توانند حتی با هدفمند سازی یارانه ها، سوددهی داشته باشند.



وی عنوان کرد: بودجه ای که صرف اعطای یارانه می شد، باید به بخش پژوهش، تحقیق و فناوری اختصاص یابد و پارسال این مجتمع یک میلیارد ریال به بخش پژوهش و تحقیق اختصاص داد.



این مسئول با اشاره به این که مجتمع پتروشیمی خراسان به هیچ شرکتی بدهی ندارد افزود: این مجتمع پنج تا شش درصد مجموع تولیدات پتروشیمی کشور را دارد.



وی در مورد طرحهای توسعه پتروشیمی خراسان گفت: طرح تولید اوره با پوشش گوگردی و ملامین دوم در دستور کار قرار دارد و با اجرای آنها 30 تا 40 نفر به طور مستقیم جذب کار می شوند.



وی مقدار اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این دو طرح را 200 میلیون دلار اعلام و اذعان کرد: طبق این طرحها ظرفیت تولید ملامین دوم 20 هزار تن و اوره با پوشش گوگردی 90 هزار تن در سال خواهد بود.



رستگارپور خاطر نشان کرد: در حال حاضر هزار و 380 نفر در این مجتمع مشغول به کار هستند و برخی از کارهای این شرکت به پیمانکاران واگذار شده که این امر نیز طبق مصوبه های دولت انجام شده است.



وی در مورد سهام داران مجتمع پتروشیمی خراسان، گفت: 43.95 درصد سهام این شرکت مربوط به شستا، 19 درصد مربوط به پترو فرهنگ، 19 درصد مربوط به ساتا، 13.5 درصد مربوط به صندوق بازنشستگان کشور و پنج درصد نیز مختص کارکنان است که تاکنون دو درصد آن جذب شده است.



مدیرعامل مجتمع پتروشیمی خراسان در ادامه از درآمد 16 میلیون دلاری مجتمع پتروشیمی خراسان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اعلام کرد: سال گذشته این مجتمع 22 میلیون دلار درآمد ارزی داشت.



رستگارپور با اشاره به این که طی 9 ماه گذشته حجم تولید کود اوره در این مجتمع 102 درصد بالاتر از برنامه بوده است، افزود: طی مدت یاد شده 419 هزار و 280 تن کود اوره و 15 هزار و 443 تن کریستال ملامین در این مجتمع تولید شد و با توجه به یک ماه تعمیرات اساسی در این مورد نیز بالاتر از ظرفیت اسمی قرار داریم.



این مسئول مقدار کود صادر شده را طی 9 ماه گذشته 11 هزار و 832 تن ذکر کرد و گفت: 394 هزار و 172 تن کود نیز به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تحویل داده شده و دو هزار و 138 تن نیز برای مصارف صنعتی استفاده شده است.



وی تصریح کرد: میزان کود اضافی در آمار ارائه شده، مربوط به کود مازادی بوده که از پارسال باقیمانده است.



وی هم چنین بیان کرد: در بخش ارائه کود به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز پتروشیمی خراسان 124 هزار تن بیشتر از تعهد خود به این شرکت تحویل داده است.



وی تصریح کرد: این مجتمع برای 150 هزار تن محصول مجوز صادرات دارد، ولی برای حمایت از شرکتهایی نظیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی، کود تولیدی را در داخل کشور عرضه می کنیم.



مدیرعامل پتروشیمی خراسان افزود: هزینه های حمل و نقل در بخش صادرات مقرون به صرفه نیست و ترجیح می دهیم اگر در ایران نیاز باشد، توزیع داخلی انجام شود که آن هم منوط به تامین اعتبارات است.



رستگارپور هم چنین بیان کرد: امسال 10 هزار و 824 تن کریستال ملامین تولید شده در این مجتمع به کشورهای اروپایی، چین و آسیای میانه صادر شده است و 5 هزار و 197 تن از این محصول نیز به مصارف داخلی رسیده است.