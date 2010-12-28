همایش شعر "بصیرت و ولایت" در اراک برگزار می شود

سید مجتبی صفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این همایش با حضور جمعی از شعرای برجسته و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب پارسی همزمان با هفته بصیرت در اراک برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: پرداختن به اهمیت نقش رهبری، بصیرت افزایی و حضور آگاهانه مردم در حماسه 9 دی و تجدید میثاق با ولایت از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: در برگزاری این برنامه با مشارکت انجمن‌های ادبی شهرستان اراک سعی شده با بهره گیری از توان شاعران جوان به ابعاد مختلف حماسه ماندگار 9 دی در قالب شعر پرداخته شود.

وی خاطر‌نشان کرد: این همایش چهاردهم ماه با حضور جمعی از شعرای انجمن‌های ادبی و اهالی فرهنگ و هنر در فرهنگسرای آیینه برگزار می‌شود.

صفرآبادی با اشاره به نام‌گذاری روزهای سوم تا نهم دی ماه به عنوان هفته بصیرت افزود: طی این هفته برنامه‌‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله نمایشگاه‌های عکس و هنرهای تجسمی، تهیه و چاپ کتاب میثاق با ولایت و برگزاری سلسله نشست و گفتمان‌های دینی و انقلابی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم مسلمان در تظاهرات 9 دی سال گذشته، در واکنش به حرمت شکنی عاشورا، حماسه‌ای بی‌نظیر در طول سه دهه تاریخ انقلاب بود که بصیرت، ولایتمداری و غیرت دینی و انقلابی ملت آگاه ایران اسلامی را نشان داد.