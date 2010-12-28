مخترع یاسوجی دستگاه تولید "نانو ذرات" اختراع کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، "رضا خرداد" مخترع جوان و استاد دانشگاه یاسوج دستگاه جرقه الکتریکی در فاز مایع و تحت خلاء اختراع کرده که "نانو ذرات" تولید می کند.

این مخترع جوان در خصوص اختراع این دستگاه گفت: ذرات نانو از کارکردهای علمی و فناوری روز است و در پزشکی، صنعت و کشاورزی کاربرد دارد.

رضا خرداد افزود: این دستگاه از بخشهای تولید جرقه، پمپ تخلیه، پمپ آب بدنه اصلی و دو قوس الکتریکی تشکیل شده است.

رضا خرداد 33 ساله و دارای دکترای فیزیک حالت جامد است و اختراع او در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی کشور به شماره 62744 به ثبت رسیده است.