افزایش تولید آبزیان به 1 میلیون تن تا پایان برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب فرهمند امروز سه شنبه در مراسم آغاز احداث اولین پایانه عرضه آبزیان کشور با اعلام اینکه برای اجرای این پروژه 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است، گفت: هم اکنون سرانه مصرف آبزیان در کشور حدود 7.5 کیلوگرم است در حالی که سرانه مصرف جهانی در این بخش حدود 16.4کیلوگرم است.

معاون تشکیل، توسعه و نظارت بر تعاونی‎های وزارت تعاون اظهار داشت: هم اکنون حدود 600 هزار تن تولیدات آبزیان کشور است که 560 هزار تن آن به مصرف داخلی و حدود 30 هزار تن هم صادر می شود.

فرهمند با اشاره به اینکه سهم صادرات 5 درصدی محصولات آبزی کشور بسیار پایین است، تصریح کرد: در شرایط فعلی حداقل مصرف سرانه کشور باید به 10.5 کیلوگرم برسد که این مهم نیازمند افزایش تولید کشور به حدود 1.5 برابر میزان فعلی است.

وی با اشاره به پیش بینی برنامه پنجم توسعه کشور برای افزایش تولیدات آبزیان به یک میلیون تن، افزود: پایانه عرضه آبزیان کشور در راستای اجرای تفاهمنامه 4 جانبه ای که چند ماه پیش بین وزارت تعاون، سازمان شیلات، سازمان میادین و میوه و تره بار و بانک کشاورزی منعقد شده بود، احداث می شود.

معاون وزیر تعاون، هدف از احداث این پایانه را ساماندهی فعالان عرصه تولید محصولات آبزیان، شناسنامه دار کردن محصولات، قیمت گذاری براساس درجه بندی کیفیت محصول و رعایت اصول استاندارد و همچنین دستیابی به استانداردهای جهانی برشمرد.

فرهمند همچنین به تلاش در تسهیل ورود صادرکنندگان به بازارهای مستقیم عرضه محصولات آبزی اشاره کرد و گفت: کنترل بهداشتی عرضه کنندگان، حذف واسطه ها، کاهش ضایعات به همراه اقتصادی کردن تولید، ارتقای مصرف سرانه، کنترل و نظارت بر حمل بهداشتی و مطبوع محصولات و همچنین جلوگیری از عرضه محصولات فاقد ارزش غذایی از دیگر اهداف احداث این پایانه است.

ظرفیت تولید 900 هزار تن ماهی در قفس

همچنین امین الله تقوی رئیس سازمان شیلات ایران نیز در این مراسم با اعلام اینکه تولید میگو در کشور به یک میلیون تن در سال افزایش می یابد، گفت: امیدواریم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شرایط تولید آبزیان بهترشود و تولید میگو به یک میلیون تن در سال افزایش یابد.

وی اظهار داشت: با افزایش سرمایه گذاری در تولید میگو، سایتهای بزرگی که هم اکنون در کشور برای این منظور وجود دارند افزایش خواهد یافت.

تقوی ادامه داد: در سالجاری با ایجاد چند کارگزاری حدود 900 تن محصول میگو به طور مستقیم در بازار تهران عرضه شد که در هر کیلوگرم 1100 تومان سود عاید تولیدکنندگان گردید؛ بنابراین احداث این پایانه جدید نیز می تواند دست واسطه ها را کوتاه و سود اصلی را نصیب تولیدکنندگان این بخش کند.

وی تاکید کرد: براساس ظرفیت سنجی های انجام شده دریای خزر، خلیج فارس، عمان و سدهای کشور، هم اکنون ظرفیت تولید 900 هزار تن ماهی با استفاده از روش پرورش در قفس وجود دارد.