  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

اخبار تلویزیون/

مستند "کرانه‌های اروند" از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود

مستند "کرانه‌های اروند" به کارگردانی حبیب علوانی به زودی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "کرانه‌های اروند" به کارگردانی و تهیه کنندگی حبیب علوانی در پنج قسمت 30 دقیقه به زودی از شبکه آموزش پخش می‌شود. این مستند گزارشی در باره اروند و آبادان، خرمشهر، مینوشهر و فرهنگ مردم و آثار باستانی آنجا و نحوه زندگی مردم، پیشینه و تاریخ آبادان و درباره محصولات و لنج سازی است.
 
- مستند "360 درجه" از تولیدات گروه اجتماعی شبکه دو است که به کارگردانی حامد فتحی و تهیه‌کنندگی زینب تقوایی تهیه شده است. این مستند به موضوع اعتیاد می‌پردازد. این مستند در 10 قسمت تهیه می‌شود و اهالی هنر و ورزش از جمله رضا رویگری، لادن طباطبایی، امیرمحمد زند، کاوه خداشناس، عباس جدیدی، شیث رضایی و صمد نیکخواه بهرامی حضور دارند.
 
- فیلم سینمایی "پازل" چهارشنبه هشتم دی‌ماه از شبکه جام جم پخش می‌شود. این فیلم مضمون پلیسی دارد و درباره شخص تبهکاری به نام بهروز است. در این فیلم فرامرز قریبیان و شیرین بینا بازی کرده است.
کد مطلب 1219699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها