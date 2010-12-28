به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "کرانه‌های اروند" به کارگردانی و تهیه کنندگی حبیب علوانی در پنج قسمت 30 دقیقه به زودی از شبکه آموزش پخش می‌شود. این مستند گزارشی در باره اروند و آبادان، خرمشهر، مینوشهر و فرهنگ مردم و آثار باستانی آنجا و نحوه زندگی مردم، پیشینه و تاریخ آبادان و درباره محصولات و لنج سازی است.

- مستند "360 درجه" از تولیدات گروه اجتماعی شبکه دو است که به کارگردانی حامد فتحی و تهیه‌کنندگی زینب تقوایی تهیه شده است. این مستند به موضوع اعتیاد می‌پردازد. این مستند در 10 قسمت تهیه می‌شود و اهالی هنر و ورزش از جمله رضا رویگری، لادن طباطبایی، امیرمحمد زند، کاوه خداشناس، عباس جدیدی، شیث رضایی و صمد نیکخواه بهرامی حضور دارند.

- فیلم سینمایی "پازل" چهارشنبه هشتم دی‌ماه از شبکه جام جم پخش می‌شود. این فیلم مضمون پلیسی دارد و درباره شخص تبهکاری به نام بهروز است. در این فیلم فرامرز قریبیان و شیرین بینا بازی کرده است.