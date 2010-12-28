مرمت دروازه تاریخی ارگ سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گغت: کار مرمت دروازه ارگ سمنان پس از انجام مطالعات آسیب شناسی و شستشوی سطوح آجری این بنای تاریخی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برای شناسایی منبع رطوبت در جداره ها اقدام به شناسایی کانال زهکشی اطراف دیواره دروازه ارگ شده است، گفت: پس از حفر کانال و تشخیص عیوب، نسبت به مرمت نهایی این بنای تاریخی اقدام می شود.

یزدانی افزود: به رغم وجود مشکل در وضعیت اعتبارات، این اداره کل تلاش دارد رفع مشکل این بنای ارزشمند تاریخی را تسریع بخشد.

وی با بیان اینکه مرمت دروازه ارگ سمنان تا حد تثبیت بنا انجام می شود، گفت: برای حفاظت بیشتر از این بنای تاریخی به طور مستمر و سالانه اقدامات حفاظتی نیز انجام می شود.

دروازه ارگ یکی از آثار تاریخی با ارزش و زیبای سمنان و بازمانده هنر دوره قاجاریه است و برروی کاشی های این دروازه تاریخی نام ناصرالدین شاه قاجار درج شده است.

به گفته وی، دروازه ارگ سمنان که حدود 130 سال پیش ساخته شده، دارای دو نمای شمالی و جنوبی است، در بخشی از نمای شمالی و بر سر درآن تصویر نبرد رستم و دیو سپید کاشی کاری شده است.

کاشی های هفت رنگ و مناره های تزیینی جلوه خاصی به دورازه ارگ سمنان که بازمانده ارگ قدیم سمنان است داده اند که اکنون در بین مردم به نام میدان ارگ نامیده می شود و در مرکز شهر سمنان واقع است.