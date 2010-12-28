قول رئیس جمهور بانگ شادی را در البرز طنین انداز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، خیابانهای کرج امروز جور دیگری بود. ضیافت بزرگی برپا شد و مردم به میزبانی میهمانی آمدند که او را "بانی البرز" امروز می دانند.

زن و مرد، پیر و جوان، بزرگ و کوچک، همه و همه آمده بودند تا مقدم رئیس جمهور کشورشان، مردی از جنس مهر و مهربانی را گرامی بدارند. چه حس خوشایندی است چشم انتظار بودن کسی که می دانی در دستهایش برایت ارمغانی آورده است از فرداهای روشن.

مردم همه آمده بودند حتی آنها که پاهایشان را به فداکاریها هدیه کرده بودند. همه جانبازان و ایثارگران آمده بودند تا با ادامه دهنده راهشان بار دیگر بیعت کنند.

"دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی"، شعاری بود که مشتهای گره زده مشتاقان حضور رئیس جمهور را به نشان حمایت از ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی بالا برد تا پیام برجایی و محبوبیت نظام را به گوش خفتگان خوش باوری که آن سوی مرزها به کمین خدشه وارد کردن به سرزمین جاویدان ایران نشسته اند، برسد.

امروز باز فرصتی شد تا کرجی ها بار دیگر پرچم سبز و سفید و سرخ که ریشه هویت، اقتدار و صلابت هر ایرانی است را به نشان ایستادگی و حفظ یکایک ارزشهای نظام مقدس اسلامی به احتراز در آورند.

خانواده شهدا هم بودند. خانواده شهید بهنام محمدی و شهید فهمیده که به گفته بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) قهرمان قهرمانان ایران است.

دانش آموزان و دانشجویان نیزهم گام با دیگران شده بودند.

چهره مردم جز شعف دیدار حکایت از قصه تلخ مشکلات فراوان زندگی را نیز داشت. مشکلاتی که مردم خط به خط آن را در نامه هایشان نوشته بودند. برخی نامه هایشان را از قبل نوشته بودند و به این سو آن سو می رفتند تا نامه رسانی بیابند برخی هم که نامه شان را ننوشته بودند گوشه و کنار خیابان نزدیک به جایگاه سخنرانی، به هر سختی مسائل آزاردهنده زندگیشان را به برگه های کاغذی می سپردند و با وسواسی خاص از رسیدن نامه به دست رئیس جمهور اطمینان حاصل می کردند.

البرزنشینان امروز شور و اشتیاق خود از سفر هرچند کوتاه دکتر محمود احمدی نژاد را تزئین کاروانی کردند و مرد محبوب کشورشان را از میدان شهدای کرج با سردادن شعارهایی چون صل علی محمد یاور رهبر آمد، انرژی هسته ای حق مسلم ماست و تشکر تشکر تا جایگاه سخنرانی وی در محوطه اداره کل مخابرات همراهی کردند.

عکاسان هم میان انبوه جمعیت با دوربینهایشان لحظه های دیدار مردم با رئیس جمهور را به یادگار ثبت می کردند.



خبرنگاران رسانه های جمعی هم آمده بودند و به حکم رسالتشان صادقانه آنچه می دیدند و می شنیدند را قلم می زدند و برایشان هم فرقی نداشت که ایستاده بنویسند و یا بر زمین سرد موکت شده بنشینند و بنویسند.

آمده بودند با پلاکاردهای خوشامدگویی در دست استقبال کنندگان به زیبایی می رقصیدند و نمای زیبایی را در محوطه پر از جمعیت ترسیم می کردند.

همه بودند حتی معلولان ذهنی. آنها هم به امید رفعت و مهربانی رئیس جمهور کشورشان با تنی معلول برایش دست تکان می داند و به وی خوشامد می گفتند و بی توجه به مشکل خدادادیشان از دور برایش سلام می فرستاند.

جمعیت آنقدر زیاد بود که هیچ اطمینانی نبود تا فشار هجوم استقبال کنندگان میله های جایگاه را از جای در نیاورد و گاه برخی که از ازدحام معیت به تنگ آمده بودند به همت و تلاش نیروهای امدادی هلال احمر و با سختی از میان جمعیت بیرون آورده می شدند.



برخی نیز کوچکترین فاصله میان خود و رئیس جمهور را نمی خواستند و به اصرار سعی می کردند تا جای ممکن به ایشان نزدیک شوند که البته گارد امنیتی مانع از این کار می شد.

درکشان ساده بود می خواستند درد دلهایشان را فریاد بزنند.

لحظه ورود رئیس جمهور به جایگاه سخنرانی، مردم یکپارچه و هماهنگ با شعارهای مختلف ورود ایشان به البرز نوپا را خوش آمد گفتند.

به رسم میهمان نوازی پس از قرائت قرآن مجید توسط قاری ممتاز کشوری، حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج مقدم دکتر محمود احمدی نژاد را به عنوان مردی محبوب، متدین و مومن که آسایش، رفاه و امنیت کشور حاصل خدمات ایشان است را شادباش گفت.

در پی آن نیز عیسی فرهادی، استاندار البرز، مقدم دکتر احمدی نژاد را با نام "بانی استان البرز" خوشامد گفت.

وی البزر را محصول تلاش و تدابیر دولت نهم و دهم دانست و از قول خود به عنوان نماینده دولت و مردم کرج وعده داد که البرزنشینان هیچگاه خاطره خوش استان شدن توسط رئیس جمهور کشورشان را فراموش نخواهند کرد.

فرهادی همچنین با برشمردن ظرفیتهای استان البرز از جمله شرایط جوی مناسب، خاک حاصلخیز، ظرفیت بالای صنعت گردشگری و افزونی نیروی انسانی متخصص و متعهد در کنار 12 مرکز تحقیقاتی ملی این منطقه، ساختن استانی شایسته و در شان مردم را وعده داد.

مردم پس از شنیدن سخنان رئیس جمهور با خرسندی و اطمینان از عمل کردن وعده های رئیس جمهور در خصوص مشکلاتی چون اشتغال و مسکن با نظم محوطه را ترک کردند.