لرستان پایلوت برگزاری کلاسهای آموزشی گلف شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا ملکی راد ظهر سه شنبه در نشست با رئیس فدراسیون گلف ایران در سخنانی اظهار داشت: استان لرستان یکی از استانهای مستعد در زمینه ورزش گلف محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه لرستان می تواند به عنوان یک استان پایلوت در زمینه برگزاری کلاس های آموزشی ورزش گلف در نظر گرفته شود، خاطر نشان کرد: مسئولان لرستان نیز در حد امکان آمادگی کمک در این زمینه را دارند.

معاون برنامه ریزی استان لرستان با تاکید بر اینکه لرستان در اکثر ورزش ها دارای استعداد های فراوانی است، عنوان کرد: لرستان در ورزشهایی مانند کشتی، گلف، بوکس و.... دارای استعداد ها و ظرفیتهای زیادی برای پرورش است.

ملکی راد با بیان اینکه ورزشکاران لرستانی در این رشته تا کنون افتخارات فراوانی را برای استان و کشور کسب کرده اند بیان داشت: فدراسیون های ورزشی باید شاخص ها را بر مبنای استعداد ها قرار دهند و میزان جمعیت و محروم بودن استانها را ملاک کار خود قرار ندهند.

وی با تاکید بر اینکه باید به استانهای محرومی مانند لرستان توجه ویژه تری وجود داشته باشد، یادآور شد: فدراسیونهای ورزشی باید بر مبنای استعداد یابی و تقویت استعدادها عمل کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به شرایط آب و هوایی مطلوب در این استان خاطر نشان کرد: لرستان می تواند با توجه به وضعیت آب و هوایی مطلوب و چهار فصل خود میزبان برگزاری انواع مسابقات ورزشی باشد.

ملکی راد با بیان اینکه استان لرستان در مرکز کشور قرار دارد، عنوان کرد: موقعیت جغرافیایی استان لرستان، مسافت کم با تهران و هم مرز بودن با هشت استان کشور می تواند به عنوان یک مزیت برای برگزاری مسابقات ورزشی در این استان محسوب شود.