از تاب بازی نتانیاهو تا تروریست بارکددار!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز سالگرد جنگ غزه و تنشهای سیاسی در لبنان توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

دومین سالگرد جنگ غزه؛ عملیاتی که شکست خورد

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز با اشاره به گذشت دو سال از عملیات وحشیانه سرب گداخته رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه، شکست این رژیم از مقاومت فلسطین را به رخ کشیده است.

تاب بازی نتانیاهو با طناب عدالت بین المللی!

روزنامه عکاظ عربستان امروز بی توجهی و سرپوش نهادن مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل بر جنایات رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داده است.

خاورمیانه؛ امسال بدتر از پارسال!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری دیگر چالش های موجود در خاورمیانه را به رخ کشیده است که با وجود نزدیک شدن به آغاز سال جدید همچنان به قوت خود باقی هستند.

سردی روابط ترکیه و اسرائیل

روزنامه المستقبل لبنان امروز به سردی روابط آنکارا و تل آویو توجه دارد که پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی نوار غزه و کاروان آزادی همچنان به شرایط طبیعی بازنگشته است.

تونس؛ بیکاران حق اعتراض ندارند

روزنامه الوطن قطر امروز به سرکوب شدید معترضان به شرایط اقتصادی و بیکاری در تونس توجه دارد که اخیرا باعث شده برخی از افراد در این کشور حتی دست به خودکشی بزنند.

اسناد ویکی لیکس؛ به دادم برس میگن لیلی تو عراق مریضه!

روزنامه الاتحاد امارات امروز نگاهی طنز به مسئله انتشار اسناد محرمانه توسط ویکی لیکس داشته است. بر این اساس، گستره نفوذ اسناد ویکی لیکس تا جایی رسیده است که "مجنون" با بررسی اسناد جدید این پایگاه متوجه شده که "لیلی" در عراق بیمار شده است!

لبنان و قفل شاهدان دروغین!

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری دیگر به تنش های سیاسی در مسئله شاهدان دروغین دادگاه ترور حریری توجه دارد. بر این اساس، همین مسئله شاهدان دروغین بوده است که مطالبات و تقاضاهای مردم را به تعویق انداخته است.

مربی اخراجی!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در آستانه آغاز رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا به وضعیت شکننده کادر فنی به ویژه مربیان تیم های عربی توجه دارد که با ارائه یک بازی ضعیف یا باخت، براحتی کنار گذاشته می شوند.

سوء استفاده صهیونیستی از اختلافات فلسطین

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به اختلافات میان فتح و حماس در صحنه داخلی فلسطین و سو استفاده تل آویو از این اختلافات توجه دارد.

گره در گره!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به تنشهای سیاسی در کشور آفریقایی ساحل عاج توجه دارد که زمزمه های آغاز جنگ داخلی در این کشور را کلید زده است.

بازپروری شامپانزه معتاد؛ هر چی می کشم از دست بشر می کشم!

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به خبر منتشر شده درباره اعتیاد یک شامپانزه به کشیدن سیگار توجه کرده است که البته خود شامپانزه این مسئله را ناشی از هم نشینی اش با بشر دانسته است!

تروریست بارکد دار، بدون شرح

کمک قطره چکانی به فقرا؛ بدون شرح