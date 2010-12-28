"ایتالیا" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "جهان ما" شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان میپردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه میتواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد بهعنوان یک راهنمای دستی در مسافرت نیز قابل استفاده قرار گیرد.
در کتاب "ایتالیا" ضمن بررسی سرزمین و اقلیم این کشور به مسائل دیگر همچون سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و همچنین زندگی و مردم ایتالیا پرداخته میشود.
در این کتاب میخوانیم: ادبیات ایتالیا تا قبل از قرن سیزدهم لاتین بود و این زبان برای نوشتن آثار تاریخی، افسانههای حماسی، اشعار مذهبی و تاریخی، زندگی قدیسین و آثار آموزشی و علمی به کار میرفت. علاوه بر نوشتههای لاتین، تعدادی از شاعران ایتالیایی به زبان فرانسه نیز شعر میسرودند که اغلب اشعار از منابع خارجی الگو گرفته میشد.
بخش سفر و گردشگری از دیگر قسمتهای خواندنی این کتاب محسوب میشود که میتواند برای مسافران و گردشگران به این کشور مفید باشد.
کتاب "ایتالیا" با شمارگان 3000 نسخه در 157 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.
نظر شما