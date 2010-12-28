  1. هنر
  2. سایر
۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

"ایتالیا" منتشر شد

"ایتالیا" منتشر شد

کتاب "ایتالیا" نوشته محمود امیری از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر در مجموعه "جهان ما" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "جهان ما" شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت نیز قابل استفاده قرار گیرد.

در کتاب "ایتالیا" ضمن بررسی سرزمین و اقلیم این کشور به مسائل دیگر همچون سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و همچنین زندگی و مردم ایتالیا پرداخته می‌شود.

در این کتاب می‌خوانیم: ادبیات ایتالیا تا قبل از قرن سیزدهم لاتین بود و این زبان برای نوشتن آثار تاریخی، افسانه‌های حماسی، اشعار مذهبی و تاریخی، زندگی قدیسین و آثار آموزشی و علمی به کار می‌رفت. علاوه بر نوشته‌های لاتین، تعدادی از شاعران ایتالیایی به زبان فرانسه نیز شعر می‌سرودند که اغلب اشعار از منابع خارجی الگو گرفته می‌شد.

بخش سفر و گردشگری از دیگر قسمتهای خواندنی این کتاب محسوب می‌شود که می‌تواند برای مسافران و گردشگران به این کشور مفید باشد.

کتاب "ایتالیا"  با شمارگان 3000 نسخه در 157 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.
 
 

کد مطلب 1219720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها