به گزاشر خبرنگار مهر، فرید عامری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به طراحی، نصب و راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی وجه سوخت، کیف پول الکترونیکی و سامانه عرضه سه نرخی فروش فرآورده های نفتی در تمامی جایگاه‌های سوخت ایران، گفت: در حال حاضر با وجود گذشت 10 روز از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ اما تاکنون کوچک ترین مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز مردم به وجود نیامده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به تجهیز 7500 جایگاه گازوئیل به سامانه هوشمند و عرضه سه نرخی سوخت، تصریح کرد: هم اکنون بیش از 11 هزار نفتکش جاده پیما، دو هزار و 500 مخزن ریلی و 9 فروند کشتی برای توزیع پادار و مطمئن سوخت در ناوگان حمل و نقل سوخت کشور در آمادگی کامل مشغول به فعالیت هستند.

وی درباره میزان کاهش فرآورده های نفتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تاکید بر اینکه رفتار سنجی مشترکان در مدت یک دوره 10 روزه نمی تواند پیش بینی درستی تلقی شود، بیان کرد: در این مدت مصرف بنزین پنج درصد، گازوئیل 20 درصد، نفت سفید 50 درصد و نفت کوره 18 درصد کاهش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش 2 میلیون متر مکعبی مصرف سی.ان.جی ایران در هشت روز گذشته، اظهار داشت: بر این اساس مصرف این حامل انرژی از 15 به 13 میلون متر مکعب کاهش یافته که حاکی از رشد منفی 15 درصدی در این بخش است.

عامری با اعلام اینکه در هشت روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف بنزین ایران به 58 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تاکید کرد: در این مدت مصرف بنزین کشور روزانه 2.5 میلیون لیتر نسبت به قبل کاهش یافته است.

وی با اشاره به کاهش 10 میلیون لیتری مصرف گازوئیل و 7.5 میلیون لیتری مصرف نفت سفید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهارداشت: در حال حاضر متوسط مصرف گازوئیل به حدود 80 میلیون لیتر در روز کاهش یافته که مصرف این حامل انرژی در بخش حمل و نقل 6 تا 8 میلیون لیتر افت پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت به هیچ وجه نمی سوزد، گفت: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها روزانه 22 میلیون لیتر معادل 35 درصد بنزین آزاد با نرخ 400 تومانی در سطح کشور فروخته می شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تا اول دی ماه 620 میلیون لیتر بنزین یارانه ای در کارتهای هوشمند سوخت ذخیره سازی شده بود، یادآور شد: با شارژ سهمیه بنزین حمایتی این ذخیره به 1.8 میلیارد لیتر رسید اما در روزهای نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حدود 70 درصد بنزین با نرخ 100 تومانی خریداری شده است.

عامری همچنین با اشاره به افزایش ذخیره سازی سوخت مایع در انبارهای شرکت نفت و نیروگاههای ایران، اظهار داشت: در حال حاضر میزان گازوئیل ذخیره سازی شده در نیروگاهها 430 میلیون لیتر و در انبارهای شرکت ملی نفت هفت درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته است.

وی از توزیع کوپن در تمامی استانهای سطح کشور سخن گفت و تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان دی ماه جمع آوری اطلاعات خانوارها به اتمام برسد و پس از آن توزیع کوپن فرآورده های نفتی آغاز خواهد شد.