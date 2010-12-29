برترین سیستمهای عامل و تلفنهای هوشمند2010

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبیت تلفنهای همراه لمسی و هوشمند در سال 2010 به بالاترین سطح ممکن رسیده و به اولین انتخاب افرادی تبدیل شده است که در جستجوی گوشی تلفن همراه جدیدی هستند.

تحقیقاتی که توسط شرکت تحقیقات بازار تکنولوژی GFK انجام گرفته نشان می دهد که یک سوم از تلفنهای همراهی که در سال 2010 سفارش داده و خریداری شده اند، از ویژگی های لمسی و هوشمند بودن برخوردار بوده اند که این میزان نسبت به سال 2009 با 20 درصد افزایش مواجه شده است.

در این مطالعه همچنین آشکار شده است که کاربران تلفنهای هوشمند ترجیح می دهند تلفنهای آنها به سیستم عاملهای پیشرفته تری مجهز باشد، رویدادی که به واسطه 12 درصد گرایش کاربران به خریداری تلفنهای هوشمندی با سیستمهای عامل پیشرفته آشکار شده است.

بر اساس این گزارش در ماه اکتبر سال 2010 نیمی از کل تلفنهای همراهی که در برخی از کشورها به فروش رسیده اند را تلفنهای هوشمند تشکیل می داده اند و پدیده تلفنهای هوشمند در واقع در حال برانگیخته کردن فروش جهانی تلفن همراه است. انتظار می رود این پدیده در کنار شکوفا کردن میل رقابت میان تولید کننده های تبلتها و سیستمهای عامل پیشرفته، سال 2011 را برای صنایع تلفنهای هوشمند و تبلتها به رقابتی فشرده و تنگاتنگ تبدیل کند.

تحقیقاتی که به تازگی درباره میزان فروش تلفن همراه در سال جاری انجام گرفته نشان می دهد که در چهار ماهه سوم سال 2010، تعداد تلفنهای همراهی که در سرتاسر جهان به فروش رسیده 81.1 میلیون بوده است، این تعداد یعنی افزایشی 90 درصدی نسبت به 42.8 میلیون تلفن همراهی که در چهار ماهه سوم سال 2009 به فروش رسیده اند و این افزایش قابل توجه مدیون توسعه یافتن صنعت تلفنهای هوشمند است.

در عین حال در گزارشی دیگر که به تازگی در نشریه PCworld منتشر شده است، انتظار می رود روند فروش تلفنهای هوشمند در سال جدید میلادی به رشد خود ادامه دهد، در این گزارش از میان عواملی که بر دوام پرفروش بودن این نسل از تلفنهای همراه تاثیرگذار خواهند بود به پردازشگرهای دو هسته ای و افزایش قابلیتهای ویدیویی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش پردازشگرهای دو هسته ای، نمایشگرهای سه بعدی، ارتباطات راه نزدیک یا NFC، گوشی های هوشمند با دو سیم کارت و قابلیتهای ویدیویی پنج گزینه ای هستند که در سال 2011 بر روی افزایش رشد فروش تلفنهای هوشمند تاثیری چشمگیر خواهند داشت.

پردازشگرهای دو هسته ای: در سال 2010 معرفی تلفنهای هوشمند با پردازشگرهای یک گیگاهرتزی داستانی بزرگ را رقم زد و تمرکز بر روی پیشرفت پردازشگرها تا سال آینده و با معرفی پردازشگرهای دو هسته ای ادامه خواهند داشت. در ماه جاری شرکت LG تلفن همراه Optimus 2X را با داشتن سیستم عامل اندروید و پردازشگر دو هسته ای "Tegra 2" شرکت Nvidia معرفی کرد. گرایش به سوی پردازشگرهای دو هسته ای قابلیتهای ویدیویی تلفنهای هوشمند را افزایش داده و جستجو در اینترنت و انجام بازی های ویدیویی را سریعتر و آسانتر خواهد کرد.

نمایشگرهای سه بعدی: موفقیت در نمایش فیلمهای سه بعدی بر روی پرده های سینما تاثیر موج گونه ای بر روی صنعت الکترونیکهای مصرفی داشته است، تلویزیونها، کنسولهای بازی، رایانه ها و تلفنهای هوشمند، همگی از قابلیت سه بعدی شدن برخوردارند. ژاپن در دسته اولین کشورهایی است که در آن دو تلفن هوشمند تحت اندروید مجهز به نمایشگرهای سه بعدی که استفاده از آنها نیازی به عینکهای ویژه ندارند را از شرکت شارپ معرفی کرده است. با این حال باید در انتظار نشست و دید که آیا این بخش از صنعت تلفن همراه در سال آینده با موفقیت در بازار و استقبال کاربران مواجه خواهد شد یا نه.

ارتباط از نزدیک یا NFC: فناوری های بی سیم کوتاه برد مدتی است که مورد توجه قرار گرفته است اما تا کنون مورد استفاده گسترده ای قرار نداشته اند. یکی از مهمترین دلایل فراگیر نبودن این فناوری وجود نداشتن تلفنهایی با قابلیتهای مطابق با این فناوری است که به نظر می آید در سال 2011 این شرایط تغییر خواهد کرد. اندروید 2.3 که به "نان زنجفیلی" نیز شهرت دارد به این تکنولوژی مجهز است و تلفن هوشمند نکسوس S که شرکت سامسونگ آن را عرضه می کند، اولین تلفن هوشمند اندروید است که از این فناوری بهره خواهد برد.

یک تلفن با دو سیم کارت: شرکت Broadcom در ماه دسامبر تراشه جدیدی را برای تلفنهای هوشمند تحت اندروید تولید کرد که با استفاده از آن امکان استفاده تلفنهای هوشمند از دو سیم کارت به وجود خواهد آمد. این فناوری در کنار کاهش دادن هزینه ها، امکان استفاده از دو سیم کارت را در آن واحد فراهم خواهد آورد که چنین قابلیتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می تواند کاربران بسیاری را به سوی خود جذب کند. با این همه محبوبیت استفاده از دو سیم کارت در کشورهای اروپایی نیز رو به افزایش گذاشته است.

قابلیتهای ویدیویی: از دیگر تمرکزهای صنعت تولید تلفنهای هوشمند در سال 2010 بخش قابلیتهای ویدیویی است که با عرضه تلفنهای آی-فن 4 و سامسونگ گالاکسی S این قابلیتها به ناگهان جهش قابل توجهی پیدا کرد و انتظار می رود این تکامل در سال آینده نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده و وضوح تصویری ویدیویی گوشی های هوشمند را از 720 پیکسل به 1080 پیکسل برساند. گوشی Optimus 2X شرکت LG از جمله محصولاتی است که از وضوح 1080 پیکسلی، بازپخش HD، و اتصال به خروجی HDMI برخوردار است، ویژگی هایی که در سال آینده در میان تلفنهای هوشمند بیشتری رواج خواهند داشت.

از دیگر آمار جالبی که در جهان تلفنهای هوشمند ارائه شده است آماری است که شرکت گارتنر از میزان فروش گوشی های شرکتهای بزرگ بر اساس سیستمهای عامل آنها اعلام کرده است. بر اساس این گزارش در نیمه دوم سال 2010 گوشی های هوشمند تحت سیستمهای عامل سیمبیان با 25 هزار و 386 خرید، RIM با 11 هزار و 228 هزار خرید، اندروید با 10 هزار و 606 خرید، iOS با هشت هزار و 743 خرید، ویندوز موبایل با سه هزار و 96 خرید، لینوکس با هزار و 503 خرید و دیگر سیستمهای عامل با هزار و 84 خرید به ترتیب پر فروشترین سیستمهای عامل در صنعت تلفنهای هوشمند جهان بوده اند.

در پایان برترین تلفنهای هوشمند جهان را بر اساس رتبه بندی نشریه TopTenReviews که این محصولات را با توجه به معیارهایی از قبیل طراحی، چند رسانه ای ، کیفیت تماس، حافظه، قابلیتهای جانبی، کیفیت نمایشگر، وزن، ابعاد، و...مورد بررسی قرار داده، مشاهده می کنید:

آی- فن 4 رتبه اول تلفنهای هوشمند جهان در سال 2010

Droid موتورولا رتبه دوم

سامسونگ Focus رتبه سوم

آی-فن 3GS هشت گیگابایتی رتبه چهارم

HTC EVO چهار گیگا بایتی رتبه پنجم

بلک بری Torch رتبه ششم

Droid Incredible رتبه هفتم

رتبه هشتم HTC Desire

Quantum LG رتبه نهم

vibrant سامسونگ رتبه دهم