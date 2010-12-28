به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی امروز با حضور جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی و معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

معاون توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی و ارائه گزارش در خصوص کیفیت و استاندارد بودن شاخصهای بهداشتی محصولات غذایی بود که نماینده وزارت بهداشت نیز در زمینه شرایط و استانداردهای لازم برای تولید مواد و محصولات غذایی در قالب مشاغل خانگی، گزارشی ارائه کرد.

فروزان مهر افزود: همچنین تاکید شد شاخصهای بهداشتی و استاندارد بودن محصولات غذایی، مهمترین عامل بررسی و تایید محصولاتی است که از طریق مشاغل خانگی تولید و به بازار عرضه می شود.

نمایندگان سازمانهای بهزیستی، میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری و کمیته امداد امام خمینی (ره) در این ستاد به ارائه گزارشها و عملکرد دستگاه‌های خود در زمینه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پرداختند و گزارش کاملی از مجموعه اقدامات انجام شده در این جلسه را مطرح کردند.