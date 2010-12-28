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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

ذاکری در گفتگو با مهر:

دستمزد گروه های شرکت کننده در بخش جنبی جشنواره اندک است

دستمزد گروه های شرکت کننده در بخش جنبی جشنواره اندک است

سرپرست گروه موسیقی گلبانگ گفت : دستمزد گروه ها و هنرمندان پیشکسوت هنر موسیقی که در جشنواره موسیقی فجر شرکت می کنند بسیار اندک است و درشأن هنر موسیقی نیست.

بهناز ذاکری نوازنده سنتور ضمن بیان این مطلب در انتقاد از میزان پرداختی دستمزد گروه های موسیقی شرکت کننده در بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر، گفت : مسئولان برگزاری جشنواره موسیقی فجر به هیچ عنوان تفاوتی بین گروه های تازه کار و گروه هایی که یک عمر در این عرصه فعالیت کرده اند قائل نیستند و متاسفانه پرداخت دستمزدها یکسان است که این مسئله نه در شان هنرمند پیشکسوت است و نه در شان جشنواره ای است که در سطح بین المللی برگزار می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به پرداخت هایی از این دست چرا در این جشنواره شرکت می کند گفت : حرفه من موسیقی است و یک عمر با این هنر زندگی کرده ام و فقط به خاطر خود موسیقی است که در همه رویدادهای فرهنگی که موسیقی ایرانی مطرح باشد شرکت می کنم و نمی توان با ناملایمت هایی که در حوزه موسیقی صورت می گیرد از این هنر گذشت.

این نوازنده سنتور در پایان افزود : درست به همین دلایل است که تصمیم دارم همراه با گروه گلبانگ در بخش جنبی جشنواره بیست و ششم شرکت کنم از همین رو قطعاتی را در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی چون دستگاه شور، همایون ، سه گاه و چهارگاه آماده اجرا دارم ضمن اینکه در این اجرا از خواننده استفاده نمی کنم چراکه معتقدم موسیقی سازی به تنهایی حرف برای گفتن دارد. 

کد مطلب 1219741

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