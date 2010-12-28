پاسخ اعتمادمان را گرفتیم/ ثابت شد فدراسیون فوتبال اصفهانی نیست!

فتح‌الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رای فدراسیون فوتبال مبنی بر تکرار دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: انتظارمان این بود که فدراسیون فوتبال، زیر مجموعه‌ها و کمیته‌های آن بدون تحت فشار بودن، در مورد آن بازی تصمیم گیری کنند که در حقیقت با این رای، باشگاه مس پاسخ اعتمادش به فدراسیون فوتبال را گرفت.

وی افزود: این رای شان و جایگاه فدراسیون فوتبال در مجامع داخلی و بین‌المللی را افزایش می‌دهد و از این به بعد باشگاه‌ها بیش از گذشته به فدراسیون فوتبال اعتماد می‌کنند و به این اعتقاد می‌رسند فدراسیون توان احقاق حق تضییع شده آنها را دارد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: طی یکی-دو روز گذشته جوی ایجاد شده بود که به دلیل نفوذ اصفهانی‌ها در فدراسیون فوتبال بازی تجدید نمی‌شود اما با این رای خلاف این مسئله ثابت شد. مهدی تاج مهمترین عضو اصفهانی فدراسیون است که فصل گذشته هم در شرایط سخت لیگ قهرمانان آسیا به کرمان آمد و از ما حمایت کرد. امروز هم با این رای ثابت شد مسئولان فدراسیون فوتبال بدون وابستگی به شخص یا شهری، قانون و عدالت را رعایت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در آن بازی نقص قانون صورت گرفته و تکرار آن عادلانه بوده است، تصریح کرد: هرکسی که دنبال حق و حقیقت است این رای را قبول می‌کند زیرا اشتباهی که از داور مبنی بر ندانستن قانون رخ داد و در آن عدالتی وجود نداشت، تیم حریف سود برده و به پیروزی رسیده است. قطعا اگر داور قانون را می‌دانست، حریف به 3 امتیاز بازی نمی‌رسید.

نژادزمانی در مورد اینکه اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن چندی پیش اعلام کرده در صورت تکرار بازی باز هم ذوب آهن برنده خواهد شد، در پایان گفت: ما دنبال ارائه بازی زیبا و تماشگرپسند هستیم، زیرا امتیازها ماندنی نبوده و تنها مسائل اخلاقی در فوتبال و ورزش می‌ماند و مردم از آن لذت می‌برند. شاید خیلی‌ها مدال‌هایشان بیشتر از تختی بود اما توجه به مسائل اخلاقی و روح جوانمردی باعث ماندگاری تختی شد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در چارچوب هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر در حالی با برتری یک بر صفر تیم ذوب آهن به پایان رسید که سعید بخشی‌زاده در دقیقه 62 این بازی ضربه پنالتی ادینهو مهاجم برزیلی این تیم را به دلیل مکث پیش از ضربه مردود اعلام کرد که این تصمیم با قوانین جدید فوتبال مغایرت داشت. بر این اساس کار گروه ویژه فدراسیون فوتبال هم رای به تجدید این مسابقه داد.