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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

فتحی پور:

9 دی ثابت کرد ملت ایران با دخالتهای بیگانگان مخالفند

9 دی ثابت کرد ملت ایران با دخالتهای بیگانگان مخالفند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهم‌ترین پیام حماسه 9 دی برای دنیای غرب این بود که ملت ایران با دخالت بیگانگان در مسائل کشورشان مخالفند.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: ملت ایران نشان دادند که مردم واقعی در هر لحظه در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع از مهم‌ترین اصول اعتقادی کاملا در صحنه هستند.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس عنوان کرد: 9 دی ثابت کرد که وقتی ملتی در تبعیت از ولی فقیه باشد و از بصیرت دهی های رهبری خود استفاده کنند سربلند خواهد شد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: این حضور در واقع آبی بود که بر آتش فتنه در کشور ریخته شد چرا که بعد از 9 دی فتنه گران نتوانستند کاری از پیش ببرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تا مردم در صحنه حضور دارند سلطه گران نمی توانند کاری از پیش ببرند اضافه کرد: 9 دی نشان داد که فتنه گران و عوامل بیگانه در داخل در مقابل ملت عددی نیستند.

وی یادآور شد: مردم در روز 9 دی ماه به خیابانها آمدند و صدای اعتراض خود را نسبت به توهین هایی که به روز عاشورا شده بود به گوش همه رساندند.

فتحی پور افزود: راهپیمایی بی نظیر نهم دی ماه و حضور باشکوه مردم نشان داد که پیوند ملت با آرمان‌های امام (ره) و ارزش‌های اصیل انقلاب پیوندی جدی  و ناگسستنی است .

وی با گرامیداشت حماسه ماندگار و عظیم 9 دی  تصریح کرد: حماسه نهم دی 88 نشان داد که  ملت هوشیار ایران اسلامی با همان شور و شعور روزهای آغازین انقلاب در صحنه حضور دارند.

کد مطلب 1219746

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