به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حجازی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت: این دانشگاه همسو با سایر مراکز آموزش عالی کشور و با وجود تمام محدودیت‌ها از رشد و جهش مناسبی در امر پژوهش برخوردار بوده است که تعداد طرح‌های پژوهشی این دانشگاه از 5 هزار طرح در سال 83 به 9 هزار طرح در سال 88 رسیده است.



وی خاطرنشان کرد: جای افتخار است که ایران اسلامی با رشد هزار و 826 درصدی تولیدات علمی توانسته در این شاخص رتبه اول جهان را کسب کند.



دبیر کمیته برگزاری همایش بزرگداشت هفته پژوهش، فناوری و نوآوری استان قم با اشاره به پیشرفت‌های دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی از 2 هزار مقاله ISI و Pubmed در سال 85 به حدود 5 هزار و 500 مقاله در سال 88 رسیدند.



وی تصریح کرد: رشد 160 درصدی نوآوری در حوزه سلامت در سال 88 نسبت به سال گذشته نوید آینده‌ای روشن را در عرصه علم و فناوری به‌دست می‌دهد و امید دستیابی به اهداف متصور در برنامه 1404 را بیش از پیش بالابرده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان داشت: دانشگاه علوم پزشکی قم با وجود دوره کوتاه ده ساله فعالیت توانسته به عنوان یکی از دانشگاه‌های ویژه وزارت بهداشت در حوزه پژوهش مطرح شود.



وی یادآور شد: اکنون شاخص ارائه مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه از 13 درصد در سال 84 به 67 درصد ارتقاء پیدا کرده که این عدد در مقایسه با میانگین همین شاخص در دانشگاه‌های هم‌تراز که 48 درصد بوده از رشد مناسبی برخوردار بوده است.