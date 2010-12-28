تهران، صنعتی شریف و امیرکبیر برترین دانشگاههای کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر مهراد در حاشیه اولین همایش ملی مدیریت پژوهشی و فناوری کشور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با اعلام این خبر اظهار داشت: از بین 70 دانشگاه وزارت علوم که در این رتبه بندی شرکت کردند دانشگاه تهران رتبه اول ، شریف رتبه دوم، صنعتی امیرکبیر رتبه سوم، علم و صنعت رتبه چهارم، تربیت مدرس رتبه پنجم و دانشگاه شیراز رتبه ششم را کسب کردند.

وی افزود: همچنین از بین 43 دانشگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 30 دانشگاه در این رتبه بندی شرکت کردند که علوم پزشکی تهران رتبه اول، شهید بهشتی رتبه دوم، شیراز رتبه سوم، تبریز رتبه چهارم و علوم پزشکی اصفهان رتبه پنجم را بدست آوردند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی با ابراز تأسف از اینکه واحد علوم، تحقیقات، بزرگترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در این رتبه بندی شرکت نکرد و می توانست با شرکت در این رتبه بندی اثر مثبت و مؤثری بر جای بگذارد، گفت: از بین 171 واحد دانشگاههای آزاد اسلامی که در این رتبه بندی شرکت کرده اند، رتبه اول واحد تبریز، رتبه دوم واحد تهران مرکزی، رتبه سوم واحد کرج و رتبه چهارم را واحد تهران شمال کسب کردند.

وی افزود: بیش از 50 درصد از امتیازاتی که دانشگاهها در این رتبه بندی کسب کرده اند از شاخصهای A1 و A 2 که مربوط به حجم پژوهش است، می باشد.

مهراد همچنین از مأموریت ایران در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام در سال 2011 خبر داد و گفت: در مسابقه علمی آوریل 2011 بعد از تصویب وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی در خصوص شاخص های رتبه بندی، ایران به مأموریت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و ترکیه به مأموریت سسریک، مرکز آمار و آموزش و تحقیقات آیسسکو در آنکارا این رتبه بندی را بر عهده خواهند داشت.

وی افزود: بعد از این رتبه بندی، 20 دانشگاه برگزیده و به بانک توسعه اسلامی برای استفاده از بورس این بانک معرفی می شوند.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با تأکید بر حضور فعال دانشگاههای ایران در این رتبه بندی گفت: حجم تولید علم، پذیرش دانشجویان و اساتید خارجی در دانشگاهها نسبت دانشجو به استاد بر طبق استاندارد 1 به 18، اعزام دانشجو به خارج از کشور و تحصیل مدرک PHD از جمله راهکار های موفقیت در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام است.