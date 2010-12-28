وزرای خارجه امارات و بلغارستان با متکی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه امارات و بلغارستان در تماس های جداگانه با وزیر امور خارجه سابق کشورمان، ارتباط و همکاری با وی را در جهت منافع فیمابین مغتنم و ارزشمند نامیدند و ابراز امیدواری کردند در فرصت ها و مناسبت هایی بتوانند از نقطه نظرات وی پیرامون مناسبات کشورهایشان با جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای و بین المللی بهره جویند.

منوچهر متکی نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی آنان و تاکید بر تداوم دوستی ها اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای برای روابط با کشور بلغارستان و امارات متحده عربی قائل است و مطمئنا مناسبات دوستانه کنونی در دوره وزیر امور خارجه جدید نیز تداوم خواهد یافت.

