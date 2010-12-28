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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

به صورت جداگانه؛

وزرای خارجه امارات و بلغارستان با متکی گفتگو کردند

وزرای خارجه امارات و بلغارستان با متکی گفتگو کردند

شیخ عبدالله بن زائد وزیر امور خارجه امارات متحده عربی و نیکلای ملادنوف وزیر امور خارجه بلغارستان با منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق کشورمان تماس تلفنی گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه امارات و بلغارستان در تماس های جداگانه با وزیر امور خارجه سابق کشورمان، ارتباط و همکاری با وی را در جهت منافع فیمابین مغتنم و ارزشمند نامیدند و ابراز امیدواری کردند در فرصت ها و مناسبت هایی بتوانند از نقطه نظرات وی پیرامون مناسبات کشورهایشان با جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای و بین المللی بهره جویند.

منوچهر متکی نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی آنان و تاکید بر تداوم دوستی ها اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای برای روابط با کشور بلغارستان و امارات متحده عربی قائل است و مطمئنا مناسبات دوستانه کنونی در دوره وزیر امور خارجه جدید نیز تداوم خواهد یافت.
 

کد مطلب 1219754

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